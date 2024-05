Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Slaatje slaan uit Dodenherdenking? Marktplaats verwijdert ‘tickets’

Rondom de Nationale Dodenherdenking op 4 mei is een hoop te doen. En hoewel toeschouwers zich moesten aanmelden voor een plekje op de Dam en het aantal aanwezigen gehalveerd werd, zien sommigen de mogelijkheid om geld aan dit alles te verdienen. Ze verkopen namelijk kaartjes op Marktplaats voor de Nationale Dodenherdenking.

De afgelopen dagen werd duidelijk dat Amsterdam extra maatregelen neemt voor de Nationale Dodenherdenking. Het aantal toeschouwers wordt teruggebracht naar 10.000, aanwezigen moesten zich op voorhand aanmelden voor een plekje op de Dam en protesten worden niet getolereerd. Dit alles omdat burgemeester Femke Halsema en de gemeente vrezen voor verstoringen tijdens de twee minuten stilte.

Tickets Nationale Dodenherdenking op Marktplaats

Alle 10.000 plekken zijn inmiddels vergeven. Geïnteresseerden konden zich gratis aanmelden en ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Maar sommigen zagen daar kennelijk een verdienmodel in.

Marktplaats heeft inmiddels meerdere advertenties verwijderd waarin de gratis reserveringen tegen betaling worden aangeboden. Maar dat is echt niet de bedoeling. Ben je als toeschouwer verhinderd? Dan annuleer je de reservering, zodat er een plekje vrijkomt in het systeem, legt het Nationaal Comité 4 en 5 mei uit tegen het AD.

‘Dodenherdenking misbruiken voor je eigen portemonnee’

Via Herdenkingopdedam.nl konden geïnteresseerden een reservering maken. Binnen één dag waren alle plekken vergeven. Maar handelaren dachten daar een slaatje uit te slaan door te toegangsbewijzen te verkopen. „De dodenherdenking misbruiken voor je eigen portemonnee, wat ben je dan verkeerd bezig. Slecht zelfs”, reageert het Centraal Joods Overleg.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei houdt in de gaten of er nog advertenties op Marktplaats verschijnen.

Waar vol je de Nationale Dodenherdenking? De publieke omroep zendt op zowel NPO 1 (vanaf 18.45 uur) , NPO 2 (vanaf 19.50 uur) als NPO 3 (vanaf 19.49 uur) de Nationale Dodenherdenking op de Dam uit. Net als SBS6, NET 5 en Veronica (vanaf 19.50 uur) RTL4, RTL5, RTL7 en RTL8 zenden de dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte uit (vanaf 19.50 uur)

Maatregelen op de Dam

Volgens het Comité worden bezoekers niet gescreend. Hebben zij een geldig toegangsbewijs, dan kunnen zij na het scannen daarvan de Dam op. Als mensen duidelijk uit zijn op verstoring, bijvoorbeeld omdat zij vlaggen mee hebben of dezelfde soort kleding dragen, kan de toegang geweigerd worden. Volgens Halsema is het onmogelijk om iedereen te controleren.

De Amsterdamse burgemeester is ervan overtuigd dat de maatregelen niet het demonstratierecht in de weg staan. Sommige hoogleraren spraken hun kritiek uit omdat de maatregelen in strijd zouden zijn met de Wet openbare manifestaties (Wom). Maar dat is niet het geval, stelt de burgemeester. „Er zitten 525.600 minuten in een jaar, dat zijn allemaal minuten waarop gedemonstreerd kan worden, maar niet deze twee minuten”, sprak Halsema eerder nog uit.

Demonstraties

Door het conflict tussen Israël en Hamas in Gaza, is er veel onvrede en onrust. Ook in Nederland. Er zijn daarom ook een hoop demonstraties in Nederland. Eerder was er een protest van pro-Palestina-activisten bij de opening van het Nationaal Holocaustmuseum. Daarover was een hoop kritiek, omdat tijdens demonstratie ook antisemitische leuzen klonken.

Volgens Halsema is „de woede in de stad merkbaar”, schreef De Telegraaf en kreeg Amsterdam signalen van mogelijke verstoringen tijdens de dodenherdenking.

