Deze drie dingen moet je nooit doen met rugpijn: ‘Risico om een hernia te ontwikkelen’

Rugpijn: we herkennen het allemaal wel. Dat we dan geen zware dozen moeten tillen, is niets nieuws. Maar artsen hebben nóg een belangrijke boodschap voor mensen met rugpijn: niet buigen, niet tillen én niet draaien.

Volgens de American Association of Neurological Surgeons lopen mensen met rugpijn die wél buigen, tillen en draaien mogelijk risico op een hernia, waarbij de schijven die als kussens tussen de wervels in de wervelkolom dienen, scheuren of schuiven. Dit kan gebeuren nadat de tussenwervelschijven eerst zijn opgezwollen en de hernia druk uitoefent op de zenuwen in het wervelkanaal.

Rugpijn

„Veel patiënten die rondlopen met rugpijn hebben waarschijnlijk al schade aan hun tussenwervelschijven. Ze hebben misschien niet zoveel schade als mensen met een hernia, maar ze lopen zeker het risico er een te ontwikkelen”, concludeert Dr. Arthur Jenkins, neuro- en wervelkolomchirurg, in een artikel van Huffpost.

„Een hernia treedt meestal op wanneer de buitenste ring van de schijf beschadigd is, waardoor de binnenste kern onder druk naar buiten kan knijpen”, legt Jenkins uit. Buigen, tillen én draaien kunnen dit risico vergroten. „Elk type beweging verhoogt de druk in de schijfruimte en kan leiden tot een hernia, maar alle drie tegelijk is het ergste.”

Kleine handelingen

Het risico op een hernia kan met de kleinste handelingen al oplopen, bijvoorbeeld met het tillen van een autostoeltje uit de auto of het dragen van bagage tijdens het reizen. „In het geval van het autostoeltje, moet de ouder het autostoeltje optillen en naar buiten draaien. Daar komt meestal ook wat buigwerk bij kijken, omdat het autostoeltje zich vaak onder borsthoogte bevindt.” Vrijwel elke keer dat je je lichaam moet verdraaien, kan dit problemen veroorzaken, concludeert Jenkins.

Gebruik je benen en stabiliseer jezelf

Helemaal niet meer bewegen is vrijwel onmogelijk, dat weet Jenkins ook. De arts raadt daarom aan om in plaats van te buigen, te tillen en te draaien, de volgende stappen te volgen:

Kijk recht naar wat je op wil tillen, in plaats van ernaartoe te draaien of te draaien.

Gebruik je benen (en niet je rug) om op te tillen en span tegelijkertijd de buikspieren aan.

Wanneer je iets van de vloer opraapt, stabiliseer jezelf dan. Leg bijvoorbeeld je handen op iets in de buurt en steek één been recht uit. Hierdoor buig je je wervelkolom minder.

Hou je rug- en buikspieren sterk, als je lichaam het toelaat. „Ik merk dat mijn rug minder pijn doet als ik mijn kernoefeningen regelmatig doe. Als ik het een week of zo vergeten ben, zal mijn rug mij er soms aan herinneren. En als ik dan weer met de rugoefeningen begin, voel ik me beter.”

Reacties