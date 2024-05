Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Noorderlicht goed te zien in eigen land, vannacht weer kans: ‘Danste boven mijn hoofd’

Afgelopen nacht was aurora borealis, oftewel het noorderlicht, goed te zien. Ook vannacht kun je het lichtverschijnsel weer aanschouwen, al is het waarschijnlijk minder intensief. Op sociale media worden prachtige plaatjes van gisternacht volop gedeeld.

Afgelopen nacht was het poollicht goed te zien in Nederland. Zelfs op plekken met veel omgevingslicht zoals Amsterdam, was het goed waarneembaar, meldt Weeronline.

Extreme geomagnetische storm

De aarde ervaart haar eerste extreme geomagnetische storm sinds 2003, aldus de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Volgens de Amerikaanse instantie voor meteorologie en oceanografie is de zonnestorm er een van niveau 5, een niveau dat wordt omschreven als „extreem”.

De storm werd gisteravond op aarde waargenomen, een primeur sinds 2003, aldus NOAA. De storm wordt veroorzaakt door de uitstoot van zonnevlammen. „GPS, elektriciteitsnetwerken, ruimtevaartuigen, satellietnavigatie en andere technologieën kunnen erdoor worden beïnvloed”, voegde de instantie eraan toe.

Noorderlicht veel zuidelijker te zien

De laatste zonnestorm uit 2003 die ook niveau 5 had, zorgde voor stroomstoringen in Zweden en beschadigde transformatoren in Zuid-Afrika. De storm zal naar verwachting het hele weekend aanhouden, aldus NOAA.

Naast mogelijke verstoringen veroorzaken deze zonnestormen indrukwekkend noorderlicht, dat soms veel zuidelijker te zien is dan in de regio’s waar het gewoonlijk waarneembaar is. Op sociale media delen aanschouwers beelden van het lichtverschijnsel in Nederland.



🌌 Wát een bizarre nacht! Urenlang dansend #noorderlicht boven ons hoofd… en dat in eigen land. We wisten wel dat er een goede kans zou komen, maar dit sloeg nergens meer op. Hier alvast enkele beelden van mijn cameraschermpje 👇 #aurora pic.twitter.com/SC9JrMg8fp — Wouter van Bernebeek (@StormchaserNL) May 11, 2024



Wat een bizarre nacht. Het #noorderlicht danste boven mijn hoofd. pic.twitter.com/EHDLzuHyHr — GlennAnthonie (@GlennAnthonie) May 11, 2024



Wat een show!

Dit is een timelapse (ongeveer 200x versneld) van het #poollicht rond de piek van 1h vannacht, in WNW richting. Het #noorderlicht kwam met het blote oog zelfs ruim boven al het licht van de stad uit. #Aurora pic.twitter.com/QLAng98DaJ — Philippe Smet (@pfsmet) May 11, 2024



Het #noorderlicht is duidelijk te zien boven Amsterdam. De timelapse is over ongeveer 10 minuten tijd opgenomen pic.twitter.com/sNirb5u0E3 — FritsFlits (@flits_frits) May 10, 2024

Komende nacht weer noorderlicht te zien

Komende nacht zou het noorderlicht mogelijk weer te zien zijn. Wel wordt het volgens het weerbureau, dat met helder licht gunstige weersomstandigheden voorspelt, minder intensief dan de nacht ervoor.

Het noorderlicht verscheen dit jaar al in maart en medio april. Tijdens de laatste keer hingen de paarsige tinten boven het Waddengebied en boven sommige plekken in Drenthe.

