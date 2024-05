Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een bloemetje voor Moederdag: zo populair zijn bloemen dit jaar rond de feestdag

Met Moederdag om de hoek zouden velen kunnen bedenken om een bloemetje in huis te halen voor hun moeder. Maar hoe zien de boeketten er dit jaar uit? En zijn de bloemen niet aan te slepen?

Volgens bloemenplatforms Fleurop en Topbloemen.nl bestellen Nederlanders niet meer boeketten voor Moederdag dan ze vorig jaar deden, luidt de verwachting. Overigens wordt het heerlijk warm tijdens de dag voor moeders.

Bloemen voor Moederdag

Wel geven mensen volgens de organisaties meer geld uit per bestelling en kiezen ze vaker voor boeketten die niet alleen uit rozen bestaan. De week voor Moederdag is een van de belangrijkste weken voor bloemisten. Veel boeketten worden dit weekend besteld, zeggen de platforms. Edwin van Arkel, directeur van Topbloemen.nl, denkt dat tot 10 procent minder boeketten worden besteld dan vorig jaar. „Dat heeft te maken met het samenvallen met het hemelvaartweekend waardoor veel moeders en/of bestellers een weekendje weg zijn, zeker met dit mooie weer”, zegt Van Arkel tegen ANP.

Mensen besteden gemiddeld volgens Van Arkel 6 tot 7 procent meer aan bloemen voor Moederdag dan vorig jaar. Dat komt volgens hem door de inflatie en doordat de kosten in de hele keten zijn gestegen. Roze boeketten met veel seizoensbloemen zijn populair bij Topbloemen.nl, dat zichzelf de onlinemarktleider noemt. „Opvallend is dat dit jaar vaak chocolade wordt bijgevoegd”, zegt Van Arkel.

Wat is de geschiedenis van Moederdag? Metro zocht het onlangs uit. De dag ter ere van het moederschap stamt al uit het oude Griekenland. Op initiatief van het Leger des Heils kwam het echter pas in 1916 overgewaaid naar ons land, en sinds 1924, precies een eeuw geleden dus, wordt Moederdag veel meer ‘gevierd’. Tuinbouwers waren toen zo slim om gerichte campagnes over bloemenverkoop te bedenken.

Piekweekend

Fleurop verwacht dat het aantal boeketten vergelijkbaar is met Moederdag een jaar geleden. Op Hemelvaartsdag hebben minder mensen besteld. Dit weekend komt de piek, verwacht Christian Quint, bij Fleurop verantwoordelijk voor het productaanbod op de website. Boeketten bestaan traditioneel helemaal of grotendeels uit rozen, maar zijn volgens hem nu heel divers. „De prijzen van rozen waren in het verleden best fors, wellicht zochten mensen toen naar alternatieven en zijn ze daarbij gebleven.”

Bloemen zijn duurder geworden sinds het begin van de oorlog in Oekraïne in 2022. Onder anderen kwekers hebben daardoor hogere energiekosten en hebben die deels of volledig doorberekend. Quint stelt dat de prijzen bij Fleurop dit jaar vergelijkbaar zijn met die van vorig jaar.

Prijzen voor bloemen

Bij bloemenveiling Royal FloraHolland zijn de afgelopen twee weken in totaal 408 miljoen bloemen verhandeld voor de Europese markt. De prijzen lagen volgens een woordvoerder bijna 17 procent hoger dan in de week voor Moederdag vorig jaar.

Dit komt omdat het aanbod 10 procent lager was door heel slecht weer in Kenia, waar veel rozen vandaan komen. „Dat vertaalt zich naar hogere prijzen voor beschikbare bloemen. Kopers willen wat meer betalen om er zeker van te zijn dat ze genoeg bloemen hebben voor Moederdag.” Ook was de vraag gisteren extra hoog omdat op Hemelvaartsdag geen bloemen werden geveild.

