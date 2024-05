Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sophie en Jeroen-kijkers verbaasd over Soundos die Raymond Mens de les leest

Amerikakenner Raymond Mens schoof aan bij Sophie en Jeroen om het over Donald Trump te hebben. Maar daar ging cabaretière Soundos El Ahamadi nogal fel op hem in.

Mens legde al vaker op televisie uit dat hij geen kant kiest tussen Trump of Joe Biden. Al botst hij in sommige talkshows met andere tafelgasten, die stellen dat Mens het soms opneemt voor Trump. Mens bestempelt zichzelf als objectief in deze Amerikaanse verkiezingsstrijd.

Raymond Mens duidt bij Sophie en Jeroen Amerikaanse verkiezingen

Trump gaf een interview met het bekende Time Magazine, waarin hij vooruitblikte voor als hij de verkiezingen zou winnen. Minder migratie, meer geld in de portemonnee van de Amerikanen. En nog een hoop plannen en uitspraken, die bij mensen tegen de borst stuiten. Zo wil hij tijdens zijn presidentschap de eerste periode als „een dictator” te werk gaan, illegalen uitzetten, een hoge import-tax voor China, en eventueel zwangere vrouwen monitoren wat betreft illegale abortus.

Volgens El Ahmadi gaat het heel slecht met de Amerikanen. Zij zegt dat Trump aandacht besteedt aan zaken die veel minder belangrijk zijn. „Hij lult uit zijn nek om het daarover hebben en niet over de echte problemen. Zoals onze lieve Wilders dat ook heel goed doet.”

Soundos El Ahamadi kritisch op Mens over Donald Trump

Mens probeert daarover het een en ander toe te lichten. Dat het migratieprobleem in Amerika heel groot is en meer zaken ook daadwerkelijk meespelen. Maar El Ahamadi onderbreekt hem en gaat door met haar pleidooi. „Ik voel dat je hem heel erg romantiseert en dat irriteert mij mateloos.”

„In bijna alles wat jij zegt zit een vooroordeel”, reageert Mens op El Ahamadi. Daarna legt hij uit dat veel Amerikaanse media gekleurd zijn. „Zijn dit feiten of jouw gevoelens?”, reageert El Ahmadi. „Er is gewoon onderzocht, door talloze studies, dat die zenders een politieke kleur hebben”, reageert Mens ietwat verbaasd. Volgens de cabaretière een „goed vaag antwoord” van Mens.

Mens heeft zichtbaar zijn bedenkingen, maar blijft de vragen beantwoorden. Volgens kijkers schoot El Ahamadi hier uit de bocht, door een Amerikadeskundige de les te lezen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Raymond Mens gaf in het BNN/VARA programma een neutraal journalistiek verslag van de beleidsvoornemens van Trump als die gekozen zou worden. Verscheidene lieden rond de tafel volgden het met (grote) zichtbare reserve,Hij had Trump moeten bekritiseren.Mens bleef journalist. Prima! — Bauke Geersing (@bauke_geersing) May 1, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Heb uit nieuwsgierigheid gekeken. Wat is dat stuitend slecht. Raymond Mens bleef heel correct maar die cabaretière bleef er doorheen tetteren. Hilbrand had moeten ingrijpen. — KorstiaanP (@KorstiaanP) May 1, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als je feitelijke dingen vertelt over Trump, zoals Raymond Mens gisteravond deed bij #sophieenjeroen, 'verheerlijk' je hem al volgens de Soundossen van deze wereld. — Marco Jongejeugd (@Marcoofj) May 2, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Tering, ik kwam al zappend langs Sophie en Jeroen, daar zat Soondoz zo zonder kennis over Amerika te schreeuwen tegen Amerikakenner Raymond Mens. Wat een raar wijf in een raar programma — Raymond de Vries (@slapendestier) May 1, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wel mooi. Die dame denkt dat ze inhoudelijke kritiek op Trump en/of Raymond mens levert. Terwijl ze alleen maar zo hard en activistisch schreeuwt dat niemand meer weet wát ze nou precies gezegd heeft. Irritant, zulke types. — Benjamin (@BenjaminSimonss) May 1, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Sorry het is m’n werk 😁 — Raymond Mens (@raymondmens) May 1, 2024

Je kunt Sophie & Jeroen terugkijken via NPO Start.

Reacties