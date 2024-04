Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo hoog is de maximale huurverhoging, vastgesteld tot 2029

Er is een maximale huurverhoging afgesproken tot 2029. Huurders in de vrije sector weten daarmee voor een deel waar zij de komende jaren aan toe zijn. Tot 2029 mogen verhuurders de huur verhogen met maximaal de inflatie plus 1 procent, of de cao-loonontwikkeling plus 1 procent, per jaar.

Ben jij benieuwd wat de vaste woonlasten zijn voor huurders en kopers in Nederland (waaronder bijvoorbeeld de gemeentelijke belastingen vallen)? Dit bedrag betalen huurders en kopers op jaarbasis.

Maximale huurverhoging in de vrije sector

Sinds 1 mei 2021 geldt er in Nederland een maximale huurverhoging voor de huurprijs in de vrije sector. Die regels werden ingevoerd naar aanleiding van een initiatiefwetsvoorstel van voormalig lid van de Tweede Kamer Henk Nijboer. In 2023 werd de wet geëvalueerd met als conclusie: deze wet is nog altijd nodig.

Nu is de wet met nog een aantal jaar extra verlengd. De verlenging geldt tot 1 mei 2029. In 2027 volgt er opnieuw een tussentijdse evaluatie over de noodzaak van de wet. Op 9 april 2024 stemde de Tweede Kamer in met een verlenging van de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten. Gisteren stemde de Eerste Kamer ook vóór verlenging van deze wet, meldt Rijksoverheid.

Over Henk Nijboer Henk Nijboer was van 2012 tot 2023 Tweede Kamerlid voor de PvdA. In november 2023 werd hij benoemd tot ‘kwartiermaker sociale agenda’ door de Provincie Groningen. In Groningen in Noord-Drenthe zet hij zich in voor de brede welvaart.

Huurverhoging in de praktijk

Maar wat betekenen deze afspraken nu in de praktijk? Verhuurders moeten zich houden aan een maximale huurverhoging die zij jaarlijks mogen doorvoeren. Daarmee worden huurders beschermd tegen extreme verhogingen. Ook al staan er in het contract andere afspraken over huurverhoging: de wet voor maximale huurverhoging is leidend.

De maximale verhoging bestaat uit maximaal de inflatie plus 1 procent, of de gemiddelde cao-loonontwikkeling plus 1 procent. De verhuurder mag niet zelf kiezen welk percentage beter uitkomt: het laagste percentage geldt. Daarmee komt de maximale huurverhoging voor huurders in de vrije sector in 2024 uit op een percentage van 5,5 procent.

Huurverhoging in 2024

Voor de maximale verhoging wordt gekeken naar het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar dat de huurverhoging wordt doorgevoerd. In de periode van december 2022 tot december 2023 was de gemiddelde cao-loonontwikkeling 5,8 procent. De inflatie was over diezelfde periode gemiddeld 4,5 procent. Voor de huurverhoging dit jaar wordt dus het percentage van de inflatie als leidraad genomen, plus 1 procent extra. Stel dat de kale de kale huur die je momenteel betaalt gelijk is aan 950 euro per maand, dan mag de huur maximaal worden verhoogd tot een bedrag van 1002,25 euro.

Vorige Volgende

Reacties