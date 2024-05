Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vakantieaanbieder vindt korte vluchten belachelijk: ‘Ga met de trein, weet je’

Corendon snapt maar weinig van hogere ticketbelastingen voor vluchten over langere afstanden. Juist korte vluchten zijn volgens de vakantieaanbieder een probleem. Wat oprichter Atilay Uslu betreft worden die ‘mini-reisjes door de lucht’ zelfs afschaft.

Uslu sprak vandaag over hogere ticketbelastingen voor vluchten in tv-programma WNL Op Zondag. Hij is de man die Corendon nu bijna 25 jaar geleden begon, maar sinds 2005 ook directeur van Corendon Airlines is. Met hem kan presentator Rick Nieman het wel over vliegen hebben dus.

Deze maand schreef Metro al over vluchten die nóg duurder worden. In het artikel werden negen tips besproken die je kunt gebruiken om toch een goedkoper vliegticket te scoren.

Kabinet wil kassen met lange vluchten

Het aankomende kabinet PVV – NSC – VVD – BBB wil de belasting op langeafstandsvluchten verhogen (hier lees je alle plannen van dit kabinet). Atilay Uslu van Corendon snapt dat niet. Juist het vliegtuig pakken voor relatief korte afstanden is in de ogen van de grootaandeelhouder een groot probleem voor het milieu. Het liefst ziet hij vluchten van minder dan 500 kilometer helemaal niet.

„Wat ik niet begrijp: waarom de lange afstand?”, zegt Uslu tegen Rick Nieman. „Waarom niet de korte afstanden? Schaf vliegen onder 500 kilometer gewoon af.” Hij verwees daarbij ook naar de vluchten vanaf Schiphol die dagelijks naar Brussel gaan en zegt: „Ga met de trein, weet je. Waarom nog vliegen? Volgens mij zijn er elke dag tien vluchten van Brussel naar Amsterdam.”

Uslu vindt ook dat vakanties door alle maatregelen te duur dreigen te worden voor „de burger die hard werkt”, waardoor alleen „de elite ze kan betalen”.



Gunay Uslu keerde na een politiek avontuur als Staatssecretaris Cultuur & Media terug naar het familiebedrijf Corendon. Samen met haar broer Atilay runt ze nu weer de bekende reisorganisatie. Hoe kijken broer & zus naar de toekomst van de reiswereld? Kijk nu mee op @NPO1! #WNL pic.twitter.com/Tj6Y2EaWk5 — WNL Op Zondag (@WNLOpZondag) May 26, 2024

‘Burgers pesten’

De formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB schreven in hun hoofdlijnenakkoord dat de vliegtaks omhoog moet voor vluchten over langere afstanden. Dat raakt Corendon, dat bijvoorbeeld vakanties aanbiedt op Curaçao en Bonaire. Hoeveel duurder worden die vluchten eigenlijk?, wil WNL Op Zondag-presentator Nieman weten. Uslu: „Ik zou niet weten hoeveel de belasting gaat worden, maar wat ik wel kan zeggen is ‘voor corona’ en nu. Onze gemiddelde prijs per persoon was in 2019 700 euro en nu is dat 1100 euro.”

Uslu vindt de plannen van Geert Wilders en collega’s een gevalletje ‘burgers pesten’. Zijn zus en topvrouw Gunay Uslu, ook in het programma aanwezig, noemt het tegelijkertijd noodzakelijk dat de luchtvaart verduurzaamt. Daar hoort volgens haar minder het vliegtuig instappen wegens vliegschaamte niet bij. „Vliegen is een realiteit en dat vliegen uitstoot, is ook een realiteit. We moeten vluchten verduurzamen. Dat moet je incalculeren en dat moeten we samen doen”, zei ze.

WNL Op Zondag terugkijken? Dat kan via NPO Start.

