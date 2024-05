Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wanneer treedt Joost Klein op? En alles wat je moet weten over het songfestival

Nog een paar dagen geduld en dan is het eindelijk weer zover: het Eurovisie Songfestival. Van 7 tot en met 11 mei barst het liedjesfestijn weer los en Nederland hoopt met inzending Joost Klein een plekje in de finale te bemachtigen. Lees hier alles wat je moet weten over het songfestival én het optreden van Joost Klein.

Alles wat je wil weten over Joost Klein op het Songfestival

Waar vindt het Eurovisie Songfestival plaats dit jaar?

Zweden won vorig jaar met zangeres Loreen het songfestival en dat betekent dat Zweden dit jaar het gastland is. Het liedjesfestijn wordt gehouden in Malmö, de op twee na grootste stad van Zweden. Het is inmiddels de derde keer dat het muziekfeest in deze stad plaatsvindt.

Wanneer zijn de halve finales en de finale van het Eurovisie Songfestival?

De halve finales van het Eurovisie Songfestival zijn op 7 en 9 mei. De finale vindt plaats op 11 mei. Het spektakel begint op alle drie de avonden om 21.00 uur en is live te volgen via NPO 1. Geen tv? Dan kun je live meekijken via NLZiet, waar het songfestival ook later terug te bekijken is.

Wil je goed voorbereid zijn op het feest, dan kun je ook al om 20.30 uur klaarzitten voor de voorbeschouwing van het songfestival.

Wanneer is Joost Klein aan de beurt?

Wie alleen naar het songfestival kijkt om Joost Klein te zien schitteren, moet geduld hebben. Hij zal namelijk als laatste van alle deelnemers optreden in de halve finales. Op 9 mei is hij als zestiende aan de beurt in de tweede halve finale van het songfestival. Van de zestien landen gaan er tien door naar de grote finale, op 11 mei.

Aan welke regels moet het optreden van Joost Klein voldoen?

Joost Klein moet live zingen, maar alle instrumenten worden daarentegen niet live gespeeld. De muzikanten ‘playbacken’ dus eigenlijk op een bandje. Er mogen niet meer dan zes personen op het podium staan en het hele optreden mag maximaal drie minuten duren. Levende dieren, stromend water en naaktheid is verboden op het podium.

Gaat Joost Klein het Eurovisie Songfestival winnen?

Dat wordt natuurlijk pas op 11 mei duidelijk, maar de internationale bookmakers die de einduitslag vaak goed voorspellen, gokken nu op een top 5-positie. Joost Klein stond geruime tijd op plek drie in de ranglijst, maar is na de eerste repetitie gezakt naar de vierde plek, waarmee hij een winkans van 12 procent heeft.

De bookmakers denken tot dusver dat Zwitserland de grootste kans maakt op de winst van het songfestival. Kroatië staat op de tweede plaats en Italië op de derde.

