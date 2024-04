Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Amsterdam vreest voor verstoring dodenherdenking: ‘Woede in de stad is merkbaar’

Burgemeester Femke Halsema en de gemeente Amsterdam vrezen voor een mogelijke verstoring van de dodenherdenking op de Dam. Daarom zet de hoofdstad de maatregelen op scherp op 4 mei.

Kan de twee minuten stilte op de Dam op 4 mei onverstoord plaatsvinden? Het Openbaar Ministerie, de politie en gemeente zijn er niet zeker van. Er is tot nu toe één demonstratie aangekondigd. Door het conflict tussen Israël en Hamas in Gaza, is er veel onvrede en onrust. Ook in Nederland.

Femke Halsema: ‘Woede voelbaar’ in Amsterdam

Er zijn een hoop demonstraties in Nederland. Eerder was er een protest van pro-Palestina-activisten bij de opening van het Nationaal Holocaustmuseum. Daarover was een hoop kritiek, omdat tijdens demonstratie ook antisemitische leuzen klonken.

Volgens Halsema is „de woede in de stad merkbaar”, schrijft De Telegraaf en kreeg Amsterdam signalen van mogelijke verstoringen tijdens de dodenherdenking.

Extra maatregelen tijdens dodenherdenking op de Dam

Ieder jaar is er op 4 mei een noodverordening van kracht op de Dam. Ook dit jaar is dat het geval, maar er zullen meer maatregelen getroffen worden. Vlaggen, spandoeken, protestborden of megafoons zijn tijdens de dodenherdenking verboden. En de politie fouilleert alle bezoekers. Dat betekent dat toeschouwers eerder moeten arriveren voor de controles.

Ook mogen minder mensen de Dam op. Het aantal aanwezigen wordt gehalveerd, volgens Halsema. In plaats van 20.000 zijn er dit keer 10.000 mensen welkom. Mocht er een eventuele verstoring plaatsvinden, kan de politie met minder bezoekers sneller ingrijpen. En is de kans op verdrukking en paniek kleiner.

‘Twee minuten stilte van ons allemaal’

Demonstraties mogen niet plaatsvinden op zicht- en hoorafstand van de dodenherdenking. Volgens Halsema laten de aangemelde demonstraties zich reguleren. Haar zorgen zijn groter over mensen die plotseling ‘hun mond opendoen’. Oftewel acties door eenlingen of groepjes. In 2010 ontstond er onrust doordat een damschreeuwer de twee minuten stilte onderbrak.

Wim van Donk, die voorzitter is van het 4 en 5 mei Comité, benadrukt tegen de krant dat de twee minuten stilte ‘van ons allemaal zijn’. „Dat moment moeten we beschermen voor de slachtoffers, familie en nabestaanden.”

„Er zitten 525.600 minuten in een jaar, dat zijn allemaal minuten waarop gedemonstreerd kan worden, maar niet deze twee minuten”, aldus Halsema.

