Krijgen we in april eindelijk zonniger weer? ‘Kans op fraaie lentedagen neemt toe’

Hoewel er een paar mooie zonnige dagen tussenzaten, was maart qua weer toch vooral een natte en sombere maand. Hoe zit dat in april? Krijgen we dan wél echt lenteweer? „Kans op fraaie lentedagen neemt toe.”

Met temperaturen rond de 20 graden, konden we dit jaar op sommige dagen al genieten van lenteachtig weer. Maar die dagen waren van korte duur. Regen, wind en hier en daar zelfs onweer, het zat nog niet echt mee voor liefhebbers van de lente.

Maar daar komt volgens Weeronline in april wel wat verandering in.

Komende weken nog sterk wisselvallig

Wel moeten we in de eerste weken van april nog rekening houden met sterk wisselvallig weer, schrijft Jaco van Wezel, meteoroloog bij Weeronline. „Zuidwestenwinden voeren geregeld regenzones en buien aan, daarbij is er weinig ruimte voor de zon en waait het regelmatig stevig.”

Vooral in de eerste dagen van april is het fris. „De middagtemperatuur ligt de eerste dagen van april tussen 10 graden aan zee en 13 graden in het oosten. Dat zijn normale temperaturen voor begin april, maar door de stevige wind voelt het frisser aan.”

Maar al snel gaat de temperatuur omhoog, zo is de verwachting. „Vanaf het eerste aprilweekend neemt de kans op bovennormale temperaturen van 15 graden en meer toe. Richting het midden van de maand waait de wind waarschijnlijk meer vanuit het westen en zakt de temperatuur terug naar 10-15 graden.”

Kans op droog en zonnig weer neemt toe

Meteoroloog Jaco van Wezel wijst erop dat er al sinds half oktober geen langere, droge periode in Nederland is geweest. Hij denkt dat we daar ook voor april geen rekening mee moeten houden. „De kans op droog en zonnig weer neemt vanaf het midden van april in elk geval toe, maar dagenlang lijkt dat er nog niet direct in te zitten.”

Maar hij heeft ook goed nieuws voor zonaanbidders. „Regenzones en buien doen ons land wel minder vaak aan en daardoor neemt de kans op fraaie lentedagen toe.”

Zeker aan het einde van de maand is de kans op warmer weer dan normaal voor die periode van het jaar ‘behoorlijk groot’. „De normale temperatuur vertoont in april een sterk stijgende lijn met aan het einde van de maand 14 graden in het noordwesten tot 18 in het zuidoosten. Nu zitten we daar vaak boven en dat betekent dat er kans is op regionale warme dagen met maxima van 20 graden en meer”, zegt hij.

Hogere zonkracht en hooikoortsklachten

Weeronline waarschuwt ervoor dat de zonkracht de komende weken hoger wordt. Is de zonkracht bij zonnig weer rond deze tijd van het jaar aan het begin van de middag nog 3 of 4, eind april is de zonkracht 5. Dan kan een onbeschermde huid al binnen een half uur verbranden, als je niet uitkijkt. „Zorg dus dat je zonnebrandcrème bij de hand hebt.”

Ook voor mensen met hooikoortsklachten breekt niet de leukste periode aan. Wie een berkenpollenallergie zal tijdens de komende weken tijdens droge perioden moeten opletten. Medio april begint waarschijnlijk ook het graspollenseizoen. „Zorg dat je tijdig je hooikoortsmedicatie in huis haalt, want met het zonnige en zachte vooruitzicht kan het hard gaan.”

