Willem Engel in Filemon en de Complotten: ‘Ik heb overal gelijk in gekregen’

Filemon en de Complotten is keer op keer een grote hit. Kijkers vinden het programma intrigerend, maar ook frustrerend. De mensen die Filemon Wesselink namelijk spreekt, zijn er allemaal van overtuigd: zij hebben het bij het juiste eind. Complottheorie na complottheorie wordt uitgelegd en de gekste dingen komen zo nu en dan voorbij. Zo gelooft Petra dat de pandemie een vooropgezet plan was om de wereldbevolking te laten groeien en zijn anderen overtuigd van bijvoorbeeld de omvolkingstheorie. Ook Willem Engel doet zijn verhaal in deze aflevering.

Wesselink gaat tijdens deze laatste aflevering in gesprek met mensen „die op de barricade staan en hun volgers informeren én mobiliseren omdat ze het Nederlandse overheidsbeleid wantrouwen”. Willem Engel, voorman van Viruswaarheid, hoort daar dus bij, maar ook Petra Ottenhof en rapper Bouke spreken zich uit tegen het coronabeleid.

‘Poetin is een sympathieke man’

Voor Willem Engel aan het woord komt, gaat het ook nog even over Poetin en de situatie in Oekraïne. Zo vindt Ottenhof dat juist de Russische president de situatie in Oekraïne aan het „de-militariseren en de-nazificeren is”. Daar wil Wesselink wel meer van weten, maar hij wil ook weten wat de corona-activiste nou van Poetin vindt. „Ik vind hem heel sympathiek, ja”, komt het antwoord. „Hij is heel betrokken bij zijn volk en zijn mensen, weet je.” Daar kan de Filemon en de Complotten-presentator met zijn hoofd echter niet bij: „Jij bent iemand die zegt: ‘Ik vind mijn vrijheid belangrijk en ik vind het belangrijk dat grondrechten gerespecteerd worden’. Om dan tegelijk te zeggen dat je Poetin een sympathieke man vindt… Oppositie is niet mogelijk in Rusland”, begint Wesselink wanneer Ottenhof hem onderbreekt. „Hier ook niet”, vindt ze.

„Poetin is al decennialang aan de macht, je hebt er strafkampen, hoe kan je dan zeggen dat je achter Poetin staat?”, vraagt Wesselink haar. Maar volgens de corona-activiste spreekt zij alleen over de situatie in Oekraïne. Ze volgt het nieuws dan ook niet, want „dan krijg je al die angst mee”. „Als Rusland Oekraïne zou binnenvallen, zou dat land binnen een paar dagen veroverd zijn.” Volgens Ottenhof is ‘veroveren’ dan ook helemaal niet het doel van Rusland.

Willem Engel bij Filemon en de Complotten

Even later in de aflevering zien we dansleraar Willem Engel, tijdens een dansles. De presentator en hij gaan eerst in gesprek over zijn passie: dans. „Is dat meer dan bewegen op muziek?” „Absoluut”, antwoordt Engel. „Ik kan daar heel veel in kwijt qua zelfheling, zelfontdekking, een gezonde levensstijl, maar het lesgeven is ook mensen begeleiden daarin.” Het gesprek gaat al snel over op de uitingen die Engel doet op bijvoorbeeld social media. Hij legt uit dat hij heus weleens twijfelt over wat hij zegt of doet, maar dat hij dat er dan bij zet. „Dan schrijf ik: ‘Dit zou weleens waar kunnen zijn’.” Hij verwijst onder meer naar zijn tweet over voetballer Christian Eriksen, die tijdens een wedstrijd neerviel. „Ik wil het debat openen en met zo’n tweet zet ik een stelling neer.”

Volgens Engel laat de coronacrisis zien dat wanneer je mensen bang maakt, je regels kunt omzeilen. Zo krijgt de overheid toegang tot jouw lichaam en medische gegevens, zegt de Viruswaarheid-voorman. Wesselink kaart aan dat Engel altijd alles precies weet, terwijl wetenschappers vaak twijfelen. „Ik denk dat mensen dat heel prettig vinden, omdat ze niet tegen onzekerheid kunnen.” Maar volgens Engel líjkt het niet alleen alsof hij alles goed heeft, maar is het ook zo. „Ik heb overal, tot nu toe, gelijk in gekregen. En dat is niet omdat ik goed ben, maar dat is gewoon omdat ik objectief naar de data heb gekeken en verbanden durf te leggen.” „Je hebt ook wel een groot ego, toch?”, vraagt Wesselink. Engel bevestigt dat: „Ik heb best wel een groot ego, ja.”

Groot ego of niet, kijkers van Filemon en de Complotten vinden er weer heel wat van. Van de uitspraak van Engel, zeker, maar daar blijft het niet bij. Een greep uit de reacties:



Willem Engel:

"Ik heb overal gelijk in gekregen. ……."🤣😂🤪

#filemonendecomplotten — Marc op der Heijde ΔTX (@HeijdeMarc) May 31, 2022



#filemonendecomplotten hoe houdt hij het toch uit met die mensen. Hij verloor zichzelf bijna. En terecht. Wat een stel idioten. Ze lullen zichzelf allemaal klem, zonder dat hij moeilijke vallen hoeft te zetten. — Rens (@HelemaalRens) May 30, 2022



De dansloser die zegt "Tot nu toe heb ik overal gelijk in gekregen." Is zoiets als Poetin die zegt "We vallen geen burgers aan." #filemonendecomplotten — PAUL (@toffetamboer) May 30, 2022



Net bij #Filemonendecomplotten zei @dancalegria dat hij met deze tweet over Eriksen de discussie wilde openen over de vaccins en dat hij aangeeft als hij twijfels heeft. Valt er niet uit te lezen.. pic.twitter.com/8u05WBXJ9T — Gosling (@GoslingCuijk) May 30, 2022



@FilemonW hulde voor #filemonendecomplotten Wat een rustige vakman ben je. Prachtig. Dit is nu al een klassieker. Ga je eigen gang, je voelt het goed aan. — Truus Zwaap (@Truuuuuus) May 31, 2022

Filemon en de Complotten terugkijken? Dat kan hier.