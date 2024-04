Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Keuringsdienst van Waarde doet bijzondere ontdekking over kweekforel: ‘Het zijn dus transseksuele vissen?’

Zelfs de redacteuren van Keuringsdienst van Waarde stonden gisteravond met een mond vol tanden. En dat terwijl ze regelmatig vreemde en zelfs schokkende feitjes over voedsel ontdekken. Maar in de aflevering over forel stonden zelfs de makers paf, want wat blijkt? Veel kweekforellen ondergaan hormoonbehandelingen waardoor ze transseksueel worden.

Keuringsdienst van Waarde begint eigenlijk altijd met een simpele vraag. Zo vragen de makers zich dit keer af: supermarkten liggen vol met gekweekte forellen, maar waar is de wilde forel eigenlijk gebleven? Ook het antwoord blijkt dit keer simpel: die is al jaren op en de soorten die er nog wel zijn, daar mag niet op gevist worden. „Vandaar dat slimme jongens met kweken zijn begonnen”, vertelt een vishandelaar.

Kweekvijvers vol vrouwtjesforellen

Forel die je in de supermarkt ziet liggen is dus altijd gekweekt, maar hoe gaat dat kweken precies in zijn werk? Dat blijkt behoorlijk ingewikkeld in elkaar te zitten. De vissen die je in kweekvijvers ziet, zijn namelijk allemaal vrouwtjes. Die leveren meer filet op en bovendien vechten de mannetjes elkaar vaak de tent uit.

Hoe die vijver dan gevuld wordt? Nou, daar hebben viskwekers in Frankrijk een bijzondere oplossing voor bedacht. „We kruisen vrouwelijke vissen, met XX-chromosomen, met ‘valse’ mannetjes, die óók ook XX zijn”, legt een eitjesproducent uit. „Genetisch zijn het vrouwelijke vissen, maar fysiek zijn gezien zijn het mannetjes. Wanneer je die vissen met elkaar kruist, krijg je alleen maar vrouwelijke eitjes.”

Transforellen in Keuringsdienst van Waarde

Helaas wil de productent niet vertellen hoe het precies werkt, maar het antwoord is duidelijk: „Het zijn dus transseksuele forellen.” Na wat rondbellen komt Keuringsdienst van Waarde er toch achter hoe producenten van eitjes dit voor elkaar krijgen. Sommige vrouwtjes krijgen namelijk hormoonvoer met testosteron erin. „En dan gaat het vrouwtje sperma produceren?”

De redacteuren van Keuringsdienst van Waarde staan paf. „Ik loop al best wel een tijdje mee met dit programma, maar dat je een vrouwtjesvis hebt die je behandelt met hormonen om ze sperma te laten ontwikkelen… Hoe kom je erop?” Nadat de eitjes bevrucht zijn, worden die óók nog behandeld zodat de vissen die eruit komen onvruchtbaar worden en zich alleen nog maar dik willen eten.

Mocht je toch nog zin hebben in een forelletje: er komen ook steeds meer biologische forelkwekerijen, waar mannetjes en vrouwtjes samen leven en er niet aan de chromosomen van de vissen gesleuteld wordt. Het duurt dan wel wat langer voor je een visje kunt eten.

Reacties