Eigenaar Petticoat verdrietig en woest: ‘Vlieg qua emoties nog alle kanten op’

De eigenaar van de kroeg in Ede had de man die gisten vier personeelsleden gijzelde kort voor het drama al rond zien hangen bij de zaak. Volgens de eigenaar van Petticoat zag hij er warrig uit. „Hij keek heel levenloos, het was net een pop.”

De 37-jarige Kevin is al tien jaar eigenaar van het feestcafé aan de Nieuwe Stationsstraat in Ede. Hij zegt erg verdrietig te zijn, „maar ook woest”. „Als ik de kop van die kerel zie, word ik ontzettend boos. Ik vlieg qua emoties nog alle kanten op”, vertelt hij aan De Telegraaf.

Medewerkers Petticoat moesten op de grond zitten en zakken leegmaken

Vier jonge werknemers van café Petticoat werden gisteren urenlang gegijzeld. Volgens de eigenaar van Petticoat kwam de man rond 04.30 uur het pand in en liet hij de vier personeelsleden op de grond zitten. Ook moesten zij een hun zakken legen.

De verdachte, een 28-jarige man uit Ede, was bewapend met messen en had die ook aan de gegijzelden laten zien. Woningen rondom het café werden ‘s ochtends vroeg ontruimd omdat er ook mogelijk sprake was van explosieven, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval te zijn.

Gemeente organiseert bijeenkomsten

De impact van de gijzeling is niet alleen groot voor het personeel van Petticoat, ook de bewoners van 125 adressen rondom het café zijn geschrokken. Daarom organiseert de gemeente Ede komende week bijeenkomsten voor bewoners en ondernemers.

De bewonersbijeenkomst is bedoeld voor eventuele vragen die bewoners hebben, maar ook om mensen de mogelijkheid te geven om met elkaar in gesprek te gaan over wat er allemaal is gebeurd. Dat schrijft burgemeester René Verhulst in een brief aan de bewoners. „Ik kan mij voorstellen dat het incident impact op u heeft gehad”, schrijft hij aan de omwonenden.

Voor ondernemers in het centrum in de Gelderse stad is woensdagavond een bijeenkomst in het gemeentehuis. Zij krijgen dinsdagavond hierover een brief toegestuurd, maar veel van hen zijn wel al op de hoogte van de bijeenkomst, aldus de gemeentewoordvoerder.

De direct betrokkenen van de gijzeling in Petticoat worden bijgestaan door slachtofferhulp. Maar ook voor bijvoorbeeld omwonenden of anderen die niet direct betrokken staat de organisatie klaar.

Winkels mochten langer open blijven

Naast de ontruimde woningen, moesten ook winkels dicht in het centrum van Ede. Mensen werden opgeroepen om niet naar het centrum te komen en niet-geëvacueerde bewoners moesten zoveel mogelijk binnen blijven. Rond 12.30 uur meldde de gemeente dat de gijzeling voorbij was. In de loop van de gistermiddag konden bewoners weer naar huis. Winkels in de binnenstad mochten gisteren vanwege de situatie tot 22.00 uur openblijven.

