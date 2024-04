Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Oranjezondag kritisch over gesprek over Khalid Kasem bij Sophie & Jeroen: ‘Blinde adoratie, leek de Noord-Koreaanse tv wel’

In De Oranjezondag hadden gasten Lars Duursma en Rutger Castricum gisteravond stevige kritiek op de Sophie & Jeroen-uitzending van afgelopen woensdag. Daarin werd Khalid Kasem, die eerder zijn werk voor de talkshow moest neerleggen vanwege beschuldigingen van omkoping, volgens hen „blind verdedigd”.

De deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten zei vorige week geen aanwijzingen te kunnen vinden voor omkoping van selectiefunctionarissen of pogingen daartoe door voormalig advocaat Khalid Kasem. Wel krijgt hij een formele waarschuwing omdat hij in één geval ongepaste uitlatingen tegen een cliënt deed om een factuur betaald te krijgen.

De Oranjezondag bespreekt kwestie-Khalid Kasem

Presentatrice Hélène Hendriks vraagt zich in De Oranjezondag af Kasem terug op tv komt. „Ik denk dat het heel lastig wordt”, zegt communicatiedeskundige Lars Duursma. „Hij zegt dat hij heel erg is vrijgepleit. Hij heeft niemand omgekocht. Dat verwachtte niemand volgens mij ook echt. Maar hij heeft wel een klant opgelicht. Hij is niet integer geweest als advocaat. Hij is niet eerlijk geweest over zijn contacten met de grootste crimineel van Nederland. Dat is volgens mij nogal een lastige positie om terug te keren als televisiepresentator.”

„Vooral dat laatste”, vindt ook Rutger Castricum. „Als je hebt gezegd dat je geen contact heb gehad gehad met Taghi en dat blijkt wel zo te zijn.”

‘Hij is niet vrijgepleit’

Duursma zei eerder in zijn podcast dat „journalisten bewust of onbewust negeren wat er allemaal bekend is over deze zaak en daarmee blind aanlopen achter de geoliede PR-machine”. „Dat persbericht kwam naar buiten en iedereen liep er ineens achteraan en zei dat hij is vrijgepleit. Maar hij is niet vrijgepleit”, stelt de communicatie-expert in de talkshow.

„Ik zat bijvoorbeeld deze week naar Sophie & Jeroen te kijken. Het was alsof ik naar de Noord-Koreaanse televisie aan het kijken was. Een blinde adoratie van een oud-collega en Jeroen Pauw die aan tafel zit die zelf de coach is van Khalid en misschien ook wel zijn ontdekker. En die vervolgens twee mensen uitnodigt die een track record hebben van Khalid blind verdedigen daar. Ik vind dat wel heel opvallend. En als je dan later op de avond naar Saskia Belleman bij Beau keek: zij kon wel heel goed uitleggen dat er wel degelijk een probleem is. Dat is toch gek.”

„Het verschil is te groot”, meent ook Castricum. „Wanneer twee talkshows hetzelfde onderwerp behandelen, en dat toevallig het programma dat Khalid zelf gepresenteerd heeft, diegene is die hem blind verdedigt”, vervolgt Duursma.

Hendriks is het niet eens met gasten

„Misschien is dat helemaal niet zo gek”, brengt Hendriks er tegenin. „Het zijn collega’s.” Duursma vindt het in ieder geval niet integer. „Je wilt daar weten: Jeroen, wat vind jij ervan, want je bent zijn coach? Dat hoor je niet”, zegt Castricum. „Maar Jeroen is presentator”, vindt Hendriks. Castricum: „Hij heeft daar dan toch een te grote rol in en hij speelt dan via die advocaten de goednieuwsshow. Ik vind dat echt niet goed.” Hendriks sluit af: „Verder ben je hartstikke welkom, Jeroen, hier bij De Oranjezondag en De Oranjezomer. Gezellig naast Rutger.”

Je kunt De Oranjezondag terugkijken via KIJK.

Vorige Volgende

Reacties