PostNL wil minder vaak post bezorgen

Door de krapte op de arbeidsmarkt en omdat er steeds minder brieven worden verstuurd is het volgens PostNL noodzakelijk om minder vaak per week post te gaan bezorgen. Daarvoor is wel een wijziging van de postwet nodig, zegt topvrouw Herna Verhagen van het concern in een toelichting op de jaarcijfers.

„Als we de post bereikbaar en betrouwbaar willen houden moeten we zo snel mogelijk in plaats van ‘vandaag op de post, morgen bezorgd’ naar ‘vandaag op de post, binnen twee dagen bezorgd’ en op termijn ‘binnen drie dagen bezorgd’. In heel veel Europese landen gebeurt dit al”, stelt Verhagen.

Daarbij moet voor urgente post, zoals rouwpost, wel een uitzondering gemaakt worden. Volgens PostNL valt post over bevolkingsonderzoeken en aanmaningen hier niet onder. Dat geldt ook voor post van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). „Urgente post is post die er echt de volgende dag moet zijn”, aldus een woordvoerster.

Krappere arbeidsmarkt

Twee tot drie keer per week post sluit volgens de bestuursvoorzitter ook beter aan bij de behoefte van de consument. „Twintig jaar geleden ging een postbezorger naar elk huis om brieven te bezorgen. Vandaag de dag slaan ze zeven huizen over en hebben ze weer drie huizen post en dan slaan ze weer zeven huizen over. Nu lopen wij nog steeds vijf dagen per week door elke straat en dat is omdat we moeten voldoen aan de regels die in de postwet staan”, legt Verhagen uit.

Ook wijst zij op de krappere arbeidsmarkt waardoor vacatures moeilijk ingevuld kunnen worden. „We vragen dan ook aan politici om het gesprek aan te gaan met het ministerie om deze verandering mogelijk te maken. Alleen op deze manier kunnen we onze dienstverlening rendabel en duurzaam laten verlopen.”

Vier brieven per week

Volgens PostNL verstuurt 70 procent van de consumenten minder dan één keer per maand een brief of kaart via de brievenbus. Daarbij weet 78 procent niet dat post er wettelijk maar één dag over mag doen. Volgens het postbedrijf vindt 79 procent van de consumenten bezorgen binnen twee dagen of meer ‘prima’.

De hoeveelheid post daalde in de afgelopen twintig jaar, van gemiddeld drie brieven per dag per adres, tot minder dan vier brieven per week. Vorig jaar nam de hoeveelheid verstuurde brieven en kaarten af met 7,4 procent vergeleken met het voorgaande jaar.

ANP

