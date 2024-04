Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geniet nog maar van dit lente-achtige weekend: kouder en slecht weer op komst

Dit weekend kunnen we genieten van heerlijk lenteweer, maar raak er maar niet aan gewend. Komende week komt er namelijk verandering in. Het wordt een stuk kouder en er trekken dagelijks buien over het land, meldt Weeronline.

Die zonnebrand zal niet meer noodzakelijk zijn vanwege het aankomende weerbeeld.

Het weer verandert komende week

Morgen wordt het nog 12 tot 16 graden, maar in het begin van de nieuwe week volgt een vrij plotselinge overgang naar kouder en wisselvalliger weer. Door een wind uit het noordwesten worden buien en koudere lucht aangevoerd.

De buien kunnen zwaar uitpakken met lokaal kans op onweer. De temperatuur komt uit tussen 10 en 12 graden, maar een stevige wind die vrij standvastig uit het noorden waait, zorgt ervoor dat het een stuk kouder aanvoelt. Later in de week wordt het nog iets kouder en op veel plekken komt de temperatuur nauwelijks meer boven 10 graden uit.

Lenteweer in april

Vorig weekend konden we genieten van de eerste officiële warme dag van het jaar. Zo’n overgang is overigens alles behalve uitzonderlijk in de maand april, weet Weeronline te melden. Normaal gesproken is het midden april 12 tot 16 graden, maar ook de nachten worden fris en het is niet uitgesloten dat nachtvorst voorkomt.

De lage temperaturen gaan gepaard met flink wat buien die soms pittig kunnen uitpakken. Houd de paraplu dus maar bij de hand.

