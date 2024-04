Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zonnebrand mag uit de kast: stralend weer op komst

Vorig weekend mochten we al proeven van zonnig en lenteachtig weer en ook dit weekend zien de voorspellingen er gunstig uit. Vooral zaterdag wordt het echt terrasweer.

Afgelopen weekend was de eerste officiële warme dag van het jaar een feit.

Het weer van vandaag

Vandaag is het nog bewolkt, maar het blijft – op hier en daar wat motregen na – wel droog. In het noorden van het land is er zelfs een zonnetje te bespeuren. De temperaturen komen niet boven de 15 graden uit met een matige tot vrije krachtige wind. Dat is nog steeds aan de zachte kant, want in de eerste helft van april is 12 tot 14 graden ‘normaal’.

Vanavond is hetzelfde weerbeeld te zien. Het blijft overwegend bewolkt met een spatje regen. De temperatuur zakt ook bijna niet. Tegen het einde van de nacht is het rond de 12 graden.

Morgen en dit weekend

De dag begint morgen met bewolking. In het oosten van het land is er motregen, terwijl in het westen juist de zon doorbreekt. In de middag is er overal zon, met wat sluierwolken en een matige tot vrij krachtige wind. De temperaturen lopen flink uiteen: van 13 tot 21 graden. In de avond blijft het droog en is het nog vrij warm, met temperaturen tussen de 13 en 17 graden. In de nacht koelt het af naar een graad of 11.

Zaterdag breekt het zonnige en warme lenteweer aan. Weeronline waarschuwt ervoor dat de zonkracht 3, 4 of 5 bereikt en insmeren met zonnebrandcrème daarom geen overbodige luxe is, zeker als je midden op de dag langere tijd buiten bent. Er staat een matige wind en de temperaturen kunnen oplopen tot wel 23 graden. In de nacht is er veel bewolking en kan er wat regen vallen, terwijl de wind een koelere lucht aanvoert. Op zondag wordt het daarom een stukje kouder: 12 tot 15 graden.

