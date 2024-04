Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Doe het best goed voor een lijk’: Fransman (90) krijgt onterechte overlijdensbrief

Foutje gemaakt? Een 90-jarige Franse man ontving een brief van een ziekenhuis met de mededeling dat hij was overleden en met de vraag of hij zijn spullen wilde komen ophalen. Maar de man blijkt springlevend.

De man, Max Brunel uit Lunel, zegt overigens dat hij nog geen excuusbrief van het ziekenhuis heeft ontvangen, aldus Franse media.

Onterechte overlijdensbrief

In de brief die de 90-jarige man kreeg, vermeldde het universitair ziekenhuis van Montpellier dat hij op 27 december vorig jaar was overleden en dat het sindsdien „voorwerpen van de overledene had bewaard”. De ontvanger wordt „uitgenodigd om ze op te komen halen op de afdeling”.

„Terwijl ik de geadresseerde van de brief op de envelop ben”, vertelde hij aan Midi Libre. Brunel was wel een tijd opgenomen geweest in het bewuste ziekenhuis, maar overleden is hij niet. „Ik heb persoonlijk de brief ontvangen waarin mijn eigen dood werd aangekondigd”, lacht hij. Brunel kan er dus wel om lachen. „Voor een lijk doe ik het best goed”, grapt hij zelfs.

‘Dode’ Fransman maakte zich zorgen

Maar écht grappig is het natuurlijk niet. Brunel heeft zich zelfs zorgen gemaakt over het voorval. „Ik realiseerde me al snel dat dezelfde brief ook naar mijn bank, belastingkantoor of sociale instanties gestuurd had kunnen worden en dat ik overal geblokkeerd zou worden.”

Sommige familieleden van Brunel waren ook bezorgd. „Mijn verzorgster vertelde me dat iemand die ze kende mijn naam had gezien op een overlijdensbericht en dat het haar echt van streek bracht”, vertelde hij.

‘Geen kwaad gedaan’

Het goede nieuws voor de man is dat het incident geen administratieve gevolgen had. En omdat de Fransman „niet van wrok houdt”, heeft hij ervoor gekozen om geen aanklacht in te dienen. „De advocaten hebben genoeg werk te doen zonder dat ik daar nog iets aan toevoeg. Ze hebben me geen kwaad gedaan”, zegt hij.





Reacties