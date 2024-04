Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Na stralend weekend komende week koeler, maar ook lenteweer in het vooruitzicht

April doet wat hij wil. Dat blijkt deze maand eens te meer want na een zonnig weekend met haast zomerse temperaturen, koelt het komende week weer flink af. Vanaf dinsdag waait er weer tijdelijk een koele lucht door Nederland en is het gedaan met het lenteweer. Het kan dan tot wel tien graden kouder worden.

„Een heel vroege zomerse dag op 6 april kan snel weer worden vergeten als het dinsdag niet veel warmer gaat worden dan 12 of 13 graden met wat regen en een forse zuidwestenwind”, aldus Weerplaza. Waar we dit weekend nog werden getrakteerd op de eerste echte ‘terrasdag’ van het jaar, gaat het morgen alweer regenen en wordt de warme lucht weer verdreven.

Vanaf dinsdag gedaan met lenteweer

Dinsdag gaat het dan ook echt afkoelen. Veel warmer dan 13 graden wordt het niet. „Een als er soms regen valt is het ronduit fris te noemen”, aldus Weerplaza. Ook woensdag geen sprake van lenteweer want het wordt niet veel beter, met een maximumtemperatuur van zo’n 14 graden.

Maar niet getreurd: in het weekend stijgt het kwik weer en worden er temperaturen tussen de 17 en 20 graden verwacht. Dat komt omdat hogedrukgebied op deze dagen voor rustig weer zorgt, al kan er in het oosten van het land mogelijk een kleine bui vallen. „Maar of die er gaan komen is maar zeer de vraag”, meldt de weerdienst.

‘Warm weer ver weg’

Ook deze aangename temperaturen zijn echter van korte duur. Zondag lijkt namelijk een overgangsdag te worden naar een periode waarin het kwik weer daalt. In de week van 15 tot 20 april valt de temperatuur dan ook een stuk lager uit. „Maxima van 10 tot 13 graden lijken het hoogst haalbare. Dat wordt ongetwijfeld even slikken voor iedereen die hunkert naar meer warmte. Warm weer is dan opeens weer heel ver weg”, aldus Weerplaza.

