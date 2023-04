Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Feyenoord-fan Máxima tot bergen tompoezen: #oranjeboven op Koningsdag in vrolijke tweets

‘Het koninklijk huis is niet helemaal meer van deze tijd’, lezen en horen we regelmatig. Maar die gedachte lijkt vandaag op Koningsdag spontaan vergeten. In heel Nederland wordt deze Koningsdag weer massaal gevierd. Vooral Rotterdam springt het in oog, omdat de koninklijke familie daar aanwezig is. En social media? Die kleuren oranje.

#Oranjeboven en #koningsdag zijn de hele dag al trending op Twitter en dat levert, in tegenstelling tot veel andere Twitterdagen, een vrolijke boel op. Net zo vrolijk als de kleurige kleding van de koninklijke familie zou je bijna zeggen.

Máxima grijpt op Koningsdag haar kans

Koningin Máxima voegde aan haar felgroene kledij in Rotterdam een accessoire toe. Met een Feyenoord-sjaal om haar nek greep de koningin haar kans om in te gaan op het feit dat Willem-Alexander onlangs in een podcast aan Edwin Evers toegaf een Ajax-supporter te zijn.



🇳🇱 Dutch Queen Máxima with a @Feyenoord scarf at King’s Day in Rotterdam. ⚽️ Her husband King Willem-Alexander is a supporter of rival football club @AFCAjax Amsterdam. 💬 W-A in his podcast: “I have to be neutral everywhere except football.” #Koningsdag010 #Koningsdag2023 pic.twitter.com/qJDOVWp2I9 — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) April 27, 2023

In een kort interview met de NOS wilde de koning op deze Koningsdag niet uitgebreid op Ajax of Feyenoord terugkomen („dan staat het weer op de voorpagina”). Toch blikte Willem-Alexander even slim vooruit op het waarschijnlijke kampioenschap van de club uit Rotterdam: „Als je kampioen van Nederland wordt, dan ben je ook mijn kampioen.” En tegen de bezoekers in Rotterdam sloot hij zijn speech later af met: „Geen woorden, maar daden!”

Aandacht voor slaverij en toelslagenouders

Er was op Koningsdag in Rotterdam ook ruimte voor serieuze gesprekken. Willem-Alexander ging in gesprek over het slavernijverleden van ons land, Máxima met enkele toeslagenouders. De koning Willem-Alexander heeft onder meer aan zangeres Natascha Slagtand „even geduld” gevraagd, zodat een onafhankelijk onderzoek kan plaatsvinden naar de rol van het koninklijk huis in de koloniale geschiedenis.

De koningin sprak onder meer met Ninny Duarte Lopes, die leiding geeft aan een project dat Volhouders heet. Deze organisatie bestaat uit Rotterdammers die gedupeerd zijn door de affaire met de kinderopvangtoeslag. Máxima gaf aan het te bewonderen dat de slachtoffers van de toeslagenaffaire zich hebben kunnen verenigen. „Zo belangrijk om elkaar te vinden. Elkaar helpen, niet alleen en eenzaam daarin zijn”, aldus de koningin. De vrouwen met wie Máxima sprak, lieten ook weten blij te zijn met de hulp van het Oranjefonds, dat het project ondersteunt in 2023. „Blij om te horen, daar is het Oranjefonds voor”, zei Máxima.

#Oranjeboven op Koningsdag

Maar bovenal was het vrolijkheid dat de klok sloeg op Koningsdag. Van Rotterdam tot ver daarbuiten sloegen sociale media oranje uit. Een overzichtje met mooie beelden.



Vandaag Oranje Boven! Stop eens met die kulonderzoeken over de dalende populariteit van ons koningshuis. En vervolgens ratelen de deskundigen erop los. Mensen doen ongelooflijk hun best. Stabieler dan welke politieke partij. #oranjeboven pic.twitter.com/qRLijBOP78 — Sjuul Paradijs (@SParadijs) April 27, 2023



KONINGSDAG 👑 | Of je nu gewoon keihard aan het werk moet, je tanden zet in zo'n lekkere oranje tompouce of (wederom) een goede toast uitbrengt op Willem (🍻): het dagelijks bestuur van #NAJK wenst iedereen een hele fijne #Koningsdag! 🧡 🇳🇱 #oranjeboven #proost pic.twitter.com/ladjy1Gn09 — NAJK (@NAJKtweets) April 27, 2023



Mijn hartelijke felicitaties voor Koning Willem-Alexander, die vandaag zijn 56ste verjaardag viert. Ik wens hem en zijn familie een prachtige en bovenal feestelijke dag toe in Rotterdam. En aan iedereen die vandaag dat feest meeviert: een heel fijne #Koningsdag! pic.twitter.com/oOyC5dOzpF — Mark Rutte (@MinPres) April 27, 2023



🇳🇱👑

Congratulations to our King Willem-Alexander! Today is King's Day, the national day of the Netherlands in celebration of the King's birthday. #Kingsday #Koningsdag pic.twitter.com/Ex11QKlGgb — Netherlands Embassy 🇬🇧 (@NLinUK) April 27, 2023



Het hoogst haalbare voor eenvoudige stervelingen zoals ik: een handje van onze prachtige vorstin Máxima, in Rotterdams groen gehuld, en sprankelend als altijd. Wat een feest, vooral dankzij haar spontane @Feyenoord-act op Zuid! Klasse! 💚🥳 #koningsdag #Máxima #Feyenoord pic.twitter.com/7Q5GFlE3nd — Marcel Potters (@marcellodipotti) April 27, 2023



En oh ja, ook dit kwam voorbij: