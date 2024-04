Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Efteling gaf Doornroosje ‘borstvergroting’, bezoekers stomverbaasd

Zo nu en dan verandert pretpark De Efteling het één en ander aan het park, bijvoorbeeld attracties of bezienswaardigheden. Deze keer was het kasteel van Doornroosje aan de beurt, maar Doornroosje zelf lijkt ook onder handen genomen… Er zou zelfs sprake zijn van een ‘borstvergroting’.

Het kasteel van de slapende prinses was lange tijd dicht, maar ging eind vorige maand weer open. En tot grote schrik van de parkbezoekers leek de boezem van Doornroosje groter dan normaal. En dat klopt, bevestigt De Efteling. „Het klopt inderdaad dat de borsten iets groter zijn geworden. Alleen dat het zo zou opvallen, hadden we niet verwacht.” Het gaat niet om een 1 april-grap, benadrukt het park daarnaast.

‘Borstvergroting’ voor Doornroosje in De Efteling

Doornroosje en haar kasteel werden opgeknapt zodat ze meer zou lijken op de originele tekening. Daar hoorde langer haar en blijkbaar dus ook een grotere cupmaat bij. Een woordvoerder van De Efteling tegen het AD: „Mensen reageren nogal verbaasd. Het was niet onze bedoeling dat het zo zou opvallen.”

Hieronder zie je het verschil tussen de oude en de nieuwe Doornroosje:



Ik hoor net bij #beau dat dit geen 1 april was: Doornroosje in de Efteling heeft echt grotere borsten (en veel langer haar) gekregen. Maar dit is toch bezopen? Zelfs als ze zulke borsten had, blijven ze echt niet zo staan als ze op haar rug ligt. Hallo @Efteling: zwaartekracht! pic.twitter.com/DM4w5ZWjjA — roos vonk (@roosvonk) April 2, 2024

Op social media zijn mensen inderdaad behoorlijk verbaasd over het nieuwe uiterlijk van de prinses, dat volgens De Efteling permanent is. „Doornroosje schrijf je voortaan met dubbel D”, schrijft iemand bijvoorbeeld.



Ik ga hiervoor naar de hel, maar ik moet hier zo hard om lachen. Doornroosje schrijf je tegenwoordig met dubbel D. pic.twitter.com/7m7x8ktv02 — Maarten de Lange (@RCM_Doherty) April 2, 2024



Wees blij dat ze Zeemeermin geen borstvergroting heeft gehad…

Half Nederland is Doornroosje aan het titshamen…..het is een pop mensen….een pop….#efteling — Niels Kooyman (@NielsKooyman) April 3, 2024

Vaker ophef om aanpassen attracties

De Efteling komt weleens vaker in het nieuws na het aanpassen van bijvoorbeeld een attractie. Zo was er begin vorig jaar nog ophef omdat er in de attractie Droomvlucht elfjes met verschillende huidskleuren te zien waren. „Wij willen dat het een afspiegeling is van de samenleving en dat kinderen zich erin kunnen herkennen”, pareerde De Efteling die kritiek.

Toen het park het Spookslot wilde slopen, spraken fans van „wanbeleid”. „Waarom moet alles tegenwoordig nieuw en modern zijn?”, vroegen bezoekers zich destijds af. En ook Monsieur Cannibale, dat volgens veel mensen een racistische karikatuur was, werd aangepakt.

