Fans van de Efteling balen van attractiepark: ‘Wat een wanbeleid’

Veel fans van de Efteling vinden het maar niks dat het Brabantse attractiepark het Spookslot wil slopen. De Efteling wil op de plek van de ruim 40 jaar oude attractie een nieuwe attractie bouwen, maar op sociale media zijn het vooral geschrokken reacties die de boventoon voeren. Er is zelfs een petitie gestart om de sloop tegen te houden. „Waarom moet alles tegenwoordig nieuw en modern zijn?”

Op sociale media klinken veel kritische geluiden. De Efteling zou wanbeleid voeren door een monument als het Spookslot te slopen in plaats van te renoveren. Ook vinden veel fans dat het attractiepark in Kaatsheuvel steeds meer zijn eigen identiteit verliest. „Het is zover, we komen op het punt dat de Efteling voor mij niet meer de Efteling is.”



Als er ooit één park was waarin ik vertrouwen had dat men alles op alles zou zetten om een wereld unieke attractie als Spookslot te behouden, was het de Efteling.

De hoeveelheid verloren respect is immens. — Giertje64 (@Eftel64remix) January 24, 2022



Vandaag is een droevige dag voor #Efteling-liefhebbers. Het Spookslot is absoluut een iconische, op en top Eftelingse attractie en een belangrijk keerpunt in de geschiedenis van de @Efteling. We gaan het slot enorm missen. — Kleine Boodschap (@KBoodschap) January 24, 2022



Jullie hebben geld en kennis genoeg om het Spookslot dusdanig te renoveren dat het technisch gezien wel van deze tijd is. Waarom moet alles tegenwoordig steeds maar nieuw en modern zijn? — Martijng83 (@martijng83) January 24, 2022



Het is zover, we komen inmiddels op het punt dat de @Efteling voor mij niet meer de Efteling gaat zijn… Ze willen graag de nieuwe Disney en Europapark in één zijn en verliezen daarmee hun eigen identiteit. Jammer. #Spookslot pic.twitter.com/yUOJ4LyRjr — Tristan Sekeris (@TristanSekeris) January 24, 2022



Jullie moeten je echt kapot schamen om niet alleen zo'n icoon als het Spookslot eerloos plat te gooien maar het nieuws ook zo weg durven te moffelen in een vaag jubelbericht. Hoe lang tot de Droomvlucht of het Sprookjesbos ook "niet meer van deze tijd" zijn? — Lyvyan ✨ (@Lyvyan) January 24, 2022

Boze fans hebben zelfs een petitie op touw gezet om het Spookslot te behouden voor het park. „Helaas is de Efteling van mening dat het Spookslot niet gewaardeerd wordt. Zo’n mooi gebouw heeft onderhoud nodig, geen einde!”, aldus Noah Marissen, die de petitie heeft opgezet. „Help mee tegen de sloop van het Spookslot.” De petitie is in één dag al duizenden keren ondertekend.



ik ben normaal niet zo van protesteren op het malieveld ofzo maar van het spookslot blijf je met je tengels af!!!1! — 𝔸𝕒𝕟 & 𝕄𝕒𝕥𝕚𝕘 (@aanenmatig) January 24, 2022

Spookslot was volgens de Efteling niet populair meer

Het Spookslot, dat in 1978 werd gebouwd, wordt na de zomervakantie gesloopt. Volgens de Efteling is het vooral de populariteit van de attractie die tot de rigoureuze beslissing heeft geleid. In verschillende media laat een woordvoerder van de Efteling weten dat de meeste bezoekers het Spookslot links laten liggen. „Het Spookslot wordt de laatste jaren het slechtst gewaardeerd van alle attracties”, zegt een woordvoerder tegen Omroep Brabant. Ook zou de attractie te oud zijn.



Ironisch wel dat het spookslot van de Efteling moet wijken vanwege de tijdgeest. — Bruun (@bruniversum) January 24, 2022

Alhoewel de woordvoerder het heel jammer vindt dat het icoon verdwijnt, vindt De Efteling het tijd voor verandering. „We willen het park voor de toekomst bestendig maken en blijven investeren in de kwaliteit van het park. Daar hoort bij dat we dingen vernieuwen.” Het attractiepark wil op de plek van het Spookslot een nieuwe attractie bouwen. Die moet in 2024 klaar zijn. Ook komt er een nieuw hotel.

De afgelopen jaren is het park al stevig aan het vernieuwen. Zo verdween de Bobslee en kwam daar de kinderachtbaan Max & Moritz voor in de plaats, zijn verschillende karikaturen in Carnaval Festival aangepast en is de ‘racistische’ attractie Monsieur Cannibale vervangen.

Eftelingfans hebben wel idee wat te doen met de attractie

Op Twitter opperen Eftelingfans verschillende ideeën voor wat er met de oude attractie moet gebeuren. Vooral één plan kan op veel goedkeuring rekenen: het verplaatsen van het Spookslot naar het Openluchtmuseum in Arnhem. „Wat een wereldidee!” Al is de kans is groot dat de Efteling hier niet in meegaat.



