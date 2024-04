Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Aantal buiten spelende kinderen holt achteruit: ‘Echt zorgwekkend’

In een rap tempo daalt het aantal buiten spelende kinderen. Twee jaar geleden speelden nog 325.000 kinderen iedere dag buiten. Anno 2024 is dat aantal gehalveerd, naar 169.000 kinderen. Ook het aantal uur dat ze buitenspelen loopt flink terug. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Jantje Beton. „We spelen met de gezondheid van kinderen.”

Nu het voorjaar weer is begonnen en de dagen langer worden, is ook de tijd van buiten spelen weer aangebroken. De meeste volwassenen zullen zich nog herinneren hoe ze uren buiten doorbrachten, maar dat is steeds minder het geval voor de huidige opgroeiende generatie. De cijfers liegen er niet om. „Dat is eigenlijk wel schrikbarend”, zegt Jantje Beton-ambassadeur Anne Appelo in Goedemorgen Nederland.

Drempel om buiten te spelen wordt hoger

Kinderen spelen over het algemeen 2,5 uur minder buiten ten opzichte van 2022. Volgens Appelo ligt de oorzaak in online vermaak, zoals games. „De drempel om naar buiten te gaan wordt hoger, kinderen blijven veel makkelijker binnen.”

Ook de veiligheid speelt een rol. „Ouders laten hun kinderen ook minder naar buiten gaan.”

Buitenspelen goed voor hersenontwikkeling

Waarnemend directeur-bestuurder van Jantje Beton, Pauline van der Loo, noemt in de uitzending van NPO Radio 1 de cijfers ‘echt zorgwekkend’. „We zien op allerlei aspecten van de gezondheid van kinderen, dat de gezondheid echt onder druk staat. Als je kijkt naar de ontwikkeling van de ogen, maar natuurlijk ook de hele motorische ontwikkeling. Kinderen slapen slechter. Voor de hersenontwikkeling is het heel belangrijk”, zegt Van Loo.

„Juist door buiten te zijn, door lekker vrij te spelen, door te bewegen, door risico’s te nemen, door dingen uit te proberen, werk je heel erg aan je eigen ontwikkeling. Op allerlei aspecten, of dat nou fysiek of sociaal is.” Met buitenspelen werken kinderen aan hun gezondheid, onderstreept Van Loo.

Spelen met de gezondheid van kinderen

Van Loo zegt zich zorgen te maken over de kinderen die nu opgroeien. „We zijn echt bang dat we een hele generatie verliezen aan het binnen zitten. Als we zo doorgaan, dan spelen we wel maar echt met de gezondheid van onze kinderen.”



