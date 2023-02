Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ophef over elfjes met verschillende huidskleuren populaire Efteling-attractie de Droomvlucht

In populaire Efteling-attractie Droomvlucht zijn voortaan niet alleen witte elfjes te vinden, maar ook elfjes met verschillende huidskleuren. „Wij willen dat het een afspiegeling is van de samenleving en dat kinderen zich erin kunnen herkennen”, legt woordvoerder Steven van Gils uit aan het Brabants Dagblad. Maar niet iedereen is even enthousiast over deze veranderingen in de geliefde attractie.

Op sociale media ontstond na het aankondigen van de veranderingen direct al een hoop ophef. Sommigen vinden het namelijk onnodig, want „elfjes zijn niet echt en daarom dus ook geen deel van onze samenleving”. Anderen vinden het juist goed dat het attractiepark deze stappen neemt, zodat „alle kinderen zich fijn kunnen voelen in de attractie”.

Droomvlucht toe aan een opknapbeurt

Op 31 oktober 2022 sloot Droomvlucht de deuren voor een grootschalige reparatie. De attractie, die in 1993 opende, was hard toe aan een opknapbeurt. Naast reparaties aan de baan en de decoraties, kregen óók de bewoners van de Droomvlucht extra aandacht.

Vanaf heden hebben elf elfjes daarom verschillende huidskleuren gekregen. De beslissing om de huidskleuren te veranderen is niet zozeer het gevolg van klachten, vertelt de woordvoerder aan de Brabantse krant. „Het kan een enkele keer benoemd zijn, maar we hebben geen aanhoudende klachten gehad. Het is echt een besluit van onszelf.”



De deuren van Droomvlucht gaan bijna weer open! ✨ We werkten de afgelopen maanden hard aan een groot onderhoud van de attractie. Een elfje laat ons meevliegen achter de schermen. Wat zou er allemaal veranderd zijn bij Droomvlucht? Lees hier meer 👉 https://t.co/ytmd0c0QFd pic.twitter.com/iJDPgQ8r2c — Efteling (@Efteling) February 23, 2023

„Wij willen dat het een afspiegeling is van de samenleving en dat kinderen zich kunnen herkennen”, aldus Van Gils. „Het is dat nu de Droomvlucht in verbouwing is en in dit geval hebben we besloten om elfjes meerdere kleuren te geven: wit, zwart en alles ertussenin.”

Uiteenlopende reacties op nieuwe elfjes

Op het besluit van de Efteling komen vele uiteenlopende reacties. De één vindt dat het park er goed aan heeft gedaan en snapt de ophef niet over „verzonnen figuurtjes”, terwijl de ander vindt het diverser maken van de attractie nergens op slaat.

„Weten ze bij de Efteling niet dat elfjes niet echt bestaan en GEEN onderdeel zijn van onze samenleving?”, schrijft een twitteraar. Een ander reageert daar weer op met: „Ze lijken mensachtigen, er zijn meerdere kleuren mensen, dus is het toch ook nul probleem om verschillende kleuren mensachtige wezens die niet bestaan te hebben? Leuk voor kinderen een andere kleur hebben.”



Waarom maak jij je dan druk over de kleur van wezens die niet bestaan joh? Ze lijken mensachtigen, er zijn meerdere kleuren mensen, dus is het toch ook nul probleem om verschillende kleuren mensachtige wezens die niet bestaan te hebben? Leuk voor kinderen een andere kleur hebben — AlexN (@alexnijenhuis) February 24, 2023

Zo ontstaan er op Twitter nog meer discussies over de huidskleuren van de elfjes.



Voor al diegene die zich druk maken over de huids- en/of haarkleur van een #Eftetlingelfje.. #droomvlucht Het is een sprookje.. pic.twitter.com/iJ0W3U7m6Y — Christianne (@Christianne1977) February 23, 2023



Eerst moesten de zwarte poppen weg bij Carnaval,want dat was te racistisch en stereotyperend. En nu komen er zwarte poppen bij in Droomvlucht. Wie snapt het nog? — erbee (@erbee10) February 23, 2023



De reacties zijn veelzeggend en vooral te verwachten .. triest hoe mensen steigeren bij het minste beetje representatie van iets dat niet helemaal bij hun bloemkool-met-patatten-mentaliteit past. Kudos, @Efteling❤️ #efteling #droomvlucht https://t.co/43A1O6hPAc — jrslmbn (@jrslmbn) February 24, 2023



Het woord elf komt overal in de Germaanse talen voor en lijkt oorspronkelijk 'wit wezen' te hebben betekend

Maar zelfs de #Efteling gaat mee in de #wokewaanzin #Droomvlucht — Spic & Span (@IRT_DELTA) February 23, 2023



De Efteling heeft hun Droomvlucht vernieuwd, er zijn nu ook elfjes met een donkere huidskleur. Ik zag net iemand die zei dat donkere mensen in het echt geen rood haar hebben en dat dit dus niet kan. Nu vraag ik me af of die mens op de hoogte is dat elfjes niet echt bestaan. — Relmans (@KrisRemels) February 23, 2023



Diverse huidskleur want ja racisme… pic.twitter.com/BzIUPc0dft — D.j jumpt u wel (@Djstouthart_) February 23, 2023



Al die volwassen mensen die zich druk maken om een paar elfjes met een andere huidskleur. De efteling is voor iedereen, al maakt dit 1 kindje extra blij dan vind ik de update al geslaagd. #droomvlucht #Efteling — Rickstrein (@Rickstrein) February 24, 2023



Komen er ook verschillende genders? Dan kunnen we het de Wokevlucht noemen i.p.v. Droomvlucht!

Voor mij geen Efteling meer! Stomme gezeik! https://t.co/VWVh2OiMZc — Jolanda Steenwijk (@steenwijkj) February 24, 2023

Ook op de Instagram van het attractiepark lopen de reacties uiteen, van „eindelijk kunnen alle kinderen zichzelf herkennen in de elfjes, ik kan niet wachten om het weer te beleven” tot „hoe kan je jezelf nou in een elfje herkennen”.



Of er ook plannen zijn om andere attracties in de Efteling diverser te maken, is niet duidelijk.