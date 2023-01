Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Politie telt meer verkeersongevallen dan voorheen, elektrische fiets boosdoener

In 2022 zijn er meer verkeersongevallen met slachtoffers geweest dan eerdere jaren. Dat laat Paul Broer, portefeuillehouder Verkeer van de Nationale Politie, weten naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf. De krant noemt de verkeerssituatie ‘zeer dramatisch’. Volgens voorlopige cijfers hebben er vorig jaar 578 verkeersongevallen plaatsgevonden met minstens één dodelijk slachtoffer en 21.457 ongevallen met minstens één gewonde. Een „zorgwekkende trend”, vindt de politie.

Het exacte aantal verkeersslachtoffers zal waarschijnlijk hoger uitvallen.

Elektrische fietsen zorgen voor gevaarlijke situaties

„Er zijn natuurlijk dit jaar meer verkeersongelukken ten opzichte van coronajaren 2020 en 2021. Toen waren er minder ongelukken, omdat er minder verkeer op de weg was. Maar ook vergeleken met 2019 zijn er meer verkeersslachtoffers. Dat is een zorgelijke trend”, aldus Broer. In 2019 vielen er 661 verkeersdoden. In 2020 en 2021 waren dat respectievelijk 610 en 582 dodelijke slachtoffers.

Hoewel de cijfers nog niet compleet zijn, ziet de politie nu al dat er afgelopen jaren beduidend meer ongelukken zijn met elektrische fietsen, met name waar ouderen bij zijn betrokken. Verder waren er in 2022 meer ongelukken in de avonduren dan in de ochtend. Te hard rijden, bellen achter het stuur en bestuurders onder invloed van drank en drugs zijn nog altijd veelvoorkomende oorzaken van verkeersongelukken.

Gepaste oplossingen voor verkeersongevallen

Broer doet een oproep aan gemeenten en provincies om goed te kijken naar de verkeersveiligheid. „Bijvoorbeeld als het gaat om verlichting van lokale wegen. Maar ook als het gaat om fietspaden. Er fietsen nu zo veel soorten fietsen, van fatbikes tot bakfietsen. Zijn de fietspaden daar wel goed op ingericht?” Verder pleit hij voor meer landelijke voorlichtingscampagnes rond de feestdagen, specifiek gericht op rijden onder invloed. „Al zou je daarmee maar twee bestuurders behoeden voor een ernstig ongeval, dan heb je al winst te pakken.”

Het exacte aantal verkeersdoden en gewonden wordt in het voorjaar bekendgemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).