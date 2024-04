Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gordon weigert verslaggever te woord te staan en dat mondt uit in ongemakkelijke televisie: ‘Jij noemt mij labiel’

Gordon schoof gisteravond voorbij op de rode loper van de bioscoopfilm Yamas!. Maar toen RTL Boulevard-verslaggever Aran Bade hem iets wilde vragen, mondde dat uit in hele ongemakkelijke televisie.

Gordon heeft een rolletje in de nieuwe bioscoopfilm en speelt samen met Ruben van der Meer een stel. Niet gek dat hij gisteravond ook op de premiere van de film verscheen en daar de pers te woord stond.

Opmerkelijk verhaal van Gordon in podcast

Ook deed hij gisteren in de AVROTROS-podcast MICHA! van Micha Blok een nogal heftig en opmerkelijk verhaal. De zanger liet weten dat hij een aantal maanden aan het daten was met een man. Maar dat zijn ‘prille liefde’ overleden was. „Heb ik eindelijk iemand die me echt leuk vindt en zelf zijn geld heeft en die gaat dan dood. Je denkt dat je niet lager kan, maar het kan nog lager. En ik ben echt op het laagste moment geweest, maar ik ben daar uitgekomen.”

Ook vertelde hij dat hij, als hij alles over kon doen, nooit opnieuw voor het showbizzvak zou kiezen. „Het heeft alles verwoest. M’n vrienden, familie, relaties, privéleven en anonimiteit.” Hij wil dat mensen weten dat zijn leven niet altijd over rozen gaan.

Niet praten met Aran Bade van RTL Boulevard

Daarover wilde Aran Bade Gordon op de premiere het een en ander vragen. De RTL Boulevard-redactie schakelt live over naar de premiere. En Bade vertelt dat Gordon niet met hem wil praten. Als Bade hem namelijk probeert te strikken voor een interview, negeert Gordon hem. Dan zegt hij: „Jij noemt mij toch labiel op televisie? Niet met mij praten. Omdat ik het zeg.” De verslaggever noemde de zanger eerder zo na alle ophef en kritiek op het nieuwe album van Gordon.

Omdat Bade hem op televisie labiel noemde, wil Gordon nooit meer met RTL Boulevard praten en daarna loopt hij weg. Een nogal ongemakkelijk televisiemoment. „Hij kiest ervoor om zo te reageren”, aldus Bade. Overigens bleek dat een cameraploeg Gordon tegelijkertijd volgde voor de maak van een realityserie.

Je kijkt RTL Boulevard terug via Videoland

Vorige Volgende

Reacties