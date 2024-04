Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Derk Bolt reageert op afscheid bij Spoorloos: ‘Ik had graag doorgegaan’

Het programma Spoorloos krijgt na dertig jaar een nieuwe presentator. KRO-NCRV gaat de opzet van het programma veranderen en daarin is geen ruimte meer voor Derk Bolt, heeft de omroep gisteravond bekendgemaakt. Tegen het Algemeen Dagblad reageert hij vandaag op zijn gedwongen vertrek. „Ik heb hier mijn ziel en zaligheid in gelegd.”

De laatste aflevering met Bolt is op 1 mei te zien. In het nieuwe seizoen blijft Spoorloos mensen samenbrengen die elkaar uit het oog zijn verloren, maar het accent zal volgens KRO-NCRV minder liggen op adoptie en buitenlandse zoektochten.

Bolt kwam verschillende keren in het nieuws tijdens zijn werk voor Spoorloos. In 2017 werd hij met zijn vaste cameraman Eugenio Follender in de jungle ontvoerd door zwaarbewapende Colombiaanse rebellen en in 2022 kwam het programma onder vuur te liggen toen duidelijk werd dat adoptiekinderen aan de verkeerde biologische ouders waren gekoppeld.

Derk Bolt reageert op vertrek

De presentator laat in het interview doorschemeren dat hij graag had willen aanblijven. „Het is niet zo dat ik met pensioen wilde, ziek, zwak, dood of misselijk was. Ik had graag ook in een aangescherpte Spoorloos-formule, waar ik ideeën over heb, doorgegaan. Ik kan hoog of laag springen en ik heb hier ook stevig over gediscussieerd. Het is een lang proces geweest, vanaf vorig jaar mei, waarin ik me toch een beetje als een vis heb gevoeld die lag te spartelen.”

Toch accepteert hij de beslissing. „KRO-NCRV is de opdrachtgever. Als zij vinden dat er een ander pad bewandeld moet worden, dan moet je je daar op een gegeven moment bij neerleggen.”

‘Heb hier mijn ziel en zaligheid in gelegd’

Zelf afscheid nemen wilde hij niet, ondanks dat hij 68 jaar oud is. „Je overweegt het misschien wel, maar dan denk je even na en heb je weer een mooie zoektocht gedaan en denk je: ‘Geen gelul, op naar de volgende.’ En pensioen, dat vind ik een heel raar woord. Ik heb hier mijn ziel en zaligheid in gelegd en dat vond ik leuk. Voor mij is het ook geen werk eigenlijk. Waar andere mensen aan kruiswoordpuzzels zitten, doe ik graag Spoorloos.”

De naam van Joris Linssen zingt rond als opvolger van Bolt. „Een goeie collega, maar er circuleren meer namen”, zegt de presentator daarover. Hij wil zich er niet te veel over uitlaten. „Prima opvolger, maar ik was liever zelf Joris Linssen geweest.”

