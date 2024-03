Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Beoordeelt AI straks jouw mammografie? Als het aan de Gezondheidsraad ligt wel

Het is niet de meest leuke bezigheid om een mammografie te laten maken, maar nuttig is het wel. Het bevolkingsonderzoek helpt immers bij het vroegtijdig ontdekken van borstkanker. In Nederland gaat dit al zo goed dat de Gezondheidsraad op dit moment geen verbetermogelijkheden ziet. Op één ding na dan: als het aan de raad ligt, gaat AI in de toekomst de scans beoordelen.

Vrouwen tussen de 50 en de 75 jaar krijgen elke twee jaar een oproep om deel te nemen aan de borstkankerscreening, waarbij een scan van de borsten wordt gemaakt (mammografie). Dat gaat in Nederland zó goed dat de Gezondheidsraad binnen de huidige screeningscapaciteit geen verbetermogelijkheden ziet. „De raad concludeert dat het bevolkingsonderzoek zijn doel bereikt doordat het onderzoek de sterfte aan borstkanker vermindert.” Het is volgens de raad dan ook niet nodig om de leeftijdsgrenzen van de doelgroep aan te passen.

AI kan mogelijk tumoren helpen vinden

Toch kan het nóg beter, zo blijkt uit het advies. Over een aantal jaar kan het daarom zomaar gebeuren dat AI jouw mammografie beoordeelt. De technologie kan verdachte plekken, mogelijk tumoren, helpen vinden. Volgens de Gezondheidsraad is AI daar op dit moment zelf net zo goed in als mensen.

„Over enkele jaren verwacht de raad voldoende wetenschappelijke onderbouwing voor de inzet van AI”, laat de Gezondheidsraad weten. „Omdat de ontwikkelingen rondom AI snel gaan, adviseert de raad om nu alvast voorbereidingen te treffen voor de implementatie hiervan.”

Mammografie bekeken door twee radiologen

Momenteel moet elke mammografie worden bekeken door twee radiologen. Als kunstmatige intelligentie de beelden eruit filtert waarop geen afwijkingen te zien zijn, hoeven de radiologen dus minder beelden te beoordelen. Dan kunnen ze nog scherper kijken, aldus de raad. En als AI op een afbeelding wel een verdachte plek vindt, kunnen de radiologen die vervolgens controleren.

Bovendien kan AI ook helpen om beter uit te zoeken welke vrouwen een groter risico op borstkanker lopen. Zij zouden dan vaker gecontroleerd kunnen worden, en anderen juist wat minder vaak.

Nog geen minder pijnlijke scan beschikbaar

Wat betreft de mammografie zelf, die door veel vrouwen als pijnlijk wordt ervaren, is er nog geen verbetering mogelijk. Volgens de Gezondheidsraad is er nog geen test beschikbaar die minder pijnlijk is. Andere ‘compressieplaten’ maken de beelden misschien minder duidelijk, waardoor een tumor mogelijk over het hoofd wordt gezien.

