Nederland valt weer buiten top van beste lhbti-reisbestemmingen, deze landen scoren het best

Nederland valt dit jaar weer buiten de top 20 op de internationale Spartacus-lijst van beste reisbestemmingen voor de lhbti-gemeenschap. ‘We’ moeten het doen met plek 21 en déze andere landen vallen ook uit de top 20.

Het is voor Nederland wel een kleine stijging ten opzichte van 2023, toen Nederland op plek 24 stond. Maar de tien jaar daarvoor stond Nederland rotsvast in de top 5 van beste lhbti-reisbestemmingen.

Beste gay-reisbestemmingen

De Spartacus International Gay Guide geldt sinds de jaren zeventig als een gezaghebbende internationale gids die informatie geeft over de veiligheid en aantrekkelijkheid van reisbestemmingen voor queer personen. Sinds 2012 publiceert de gids elk jaar een index. De plek in de index wordt onder meer bepaald op basis van de wettelijke bescherming van queer personen.

Zo wordt meegenomen of omstreden conversietherapie verboden is en of personen de mogelijkheid hebben om zichzelf bij de overheid als genderneutraal te laten registreren.

Waar kijkt de gids naar?

Daarnaast wordt gekeken naar de manier waarop de toeristische sector probeert niet-hetero’s aan te spreken in hun campagnes en uitingen. Andere criteria zijn in hoeverre het voor queerpersonen is toegestaan om zichzelf als queer kenbaar te maken, bijvoorbeeld door het dragen van een regenboogvlag en of lhbti-gerelateerde literatuur mag worden gelezen en verkocht.

Nederland is echter niet het enige Europese land dat de afgelopen jaren uit de top 20 is gevallen. Ook het Verenigd Koninkrijk en België staan met Nederland op de gedeelde 21e plek. Landen die het wel goed doen in de index, zijn Spanje, Portugal, Canada, Malta en Nieuw-Zeeland. Zij vormen samen de top 5 van de index.

Hekkensluiters

De hekkensluiters van de lijst zijn Rusland, Oeganda, Afghanistan, Iran en Saudi-Arabië. Vooral in Rusland is de situatie voor de lhbti-gemeenschap het afgelopen jaar flink verslechterd, op basis van de Spartacus-criteria. In totaal staan er 210 landen op de lijst.

