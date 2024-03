Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gedupeerde bij BEAU over defecte Babboe-bakfietsen: ‘Ik kan de hele uitzending vullen met klachten’

De bakfiets-fabrikant Babboe staat tegenover een massaclaim. Goedkoop blijkt duurkoop, zo klinkt het bij BEAU. Defecten alom, en de misstanden werden onder de pet gehouden, aldus onderzoek van RTL Nieuws. BEAU buigt zich over.

De bakfiets was bedoeld als betaalbaar alternatief voor hun „peperdure” tegenhangers. „Maar alsnog waren die dingen 2400 euro”, vertelt presentator Beau van Erven Dorens.

Marcia Nieuwenhuis, onderzoeksjournalist bij RTL Nieuws, vertelt over de fietsen en hun gebreken. „In augustus van 2019 is er al een terugroepactie geweest. Rond die tijd, vertelden medewerkers, werden de problemen groter en groter.”

Zo zijn er honderden bakfiets-frames gebroken, „met alle gevaren van dien”. Daartegenover gaat het om duizenden klachten, vertelt Van Erven Dorens. Zo hebben 11 duizend mensen zich gemeld bij een claim. Eén van die mensen zit bij BEAU.

‘Kwam met moeite tot stilstand’

Gedupeerde Matthijs Geneste deelt zijn verhaal over de bakfiets. „Ik reed met drie kinderen over de gracht en opeens hoorde ik gekraak. Ik zag dat de bak naar beneden zakte. Met moeite kwam ik tot stilstand.” Het frame van de fiets die 2 jaar in gebruik was, was in de lengte doorgescheurd.

Uiteindelijk heeft Geneste een nieuwe fiets gekregen, „die nu ook aan het doorroesten is”. „Hij staat in een hoekje van de tuin, wachtend op een antwoord.”

„Ik kan de hele uitzending vullen met akkefietjes en incidenten die ik met die bakfiets heb gehad”, zegt de gedupeerde. Hij fietst inmiddels op een bakfiets van een andere fabrikant.



Strafrechtelijk onderzoek

Veel actie na de claim is er nog niet ondernomen. „In februari deelden we al nieuws rond de defecte bakfietsen”, verklaart Nieuwenhuis, „maar daar herkenden ze zich niet in.”

„Toen de Voedsel en Warenautoriteit er lucht van kreeg dat ze tijdens inspecties om de tuin waren geleid, hebben ze een onaangekondigde inval gedaan bij het bedrijf. Daar is nu een strafrechtelijk onderzoek uit voortgevloeid”, vertelt Nieuwenhuis bij BEAU.

„De bakfietsen zijn ondertussen van de straat gehaald. Je kunt er dus beter niet meer mee fietsen en je kunt ze ook niet meer doorverkopen via Marktplaats”, aldus Nieuwenhuis. „Die advertenties worden verwijderd.” Omdat de fabrikant het onderhoud op de bakfietsen zelf deed, „konden ze het langer stilhouden, denk ik”.

