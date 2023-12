Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nederlanders in schulden door aanmaningen op verkeersboetes, toeslagenouder: ‘Politie haalde me thuis op’

Volgens De Volkskrant verdient de overheid dik aan aanmaningen op verkeersboetes. Tienduizenden huishoudens in Nederland belanden hierdoor in financieel zwaar weer. Wim Post kan hierover meepraten. Hij kon als toeslagenouder zijn boete niet meer betalen en werd thuis door de politie opgehaald.

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) vordert jaarlijks gemiddeld 137 miljoen euro aan inningskosten. Dat is bovenop de oorspronkelijke boete.

Toeslagouder vertelt over problemen met overheid

Post is een gedupeerde van de toeslagenaffaire, vertelt hij bij Spraakmakers op NPO Radio 1. „In die tijd ben ik natuurlijk veel met de overheid in aanraking geweest. Het ging zo ver, dat ik door de politie thuis ben opgehaald, omdat er een boete niet betaald zou zijn. Ik wilde wel betalen, maar ik kon dat toen gewoon daadwerkelijk niet. De Belastingdienst haalde aan de andere kant ook mijn bankrekening leeg. Het geld was er gewoon niet.”

Hij moest zijn schoonouders bellen om naar het politiebureau toe te komen om de boete te betalen .„Anders moest ik vast blijven zitten. Ik heb geluk gehad dat mijn zij bemiddeld genoeg waren om de boete te kunnen betalen.”

Verkeersboetes voor onverzekerde auto’s, motoren en bromfietsen

Uit het artikel van De Volkskrant blijkt dat het vooral gaat om boetes die mensen krijgen omdat hun auto’s, motoren of bromfietsen niet verzekerd zijn. Dit was ook bij het Post het geval. „De boete was 1200 euro. Dat wordt twee keer per jaar gedaan, dus de tweede keer was inmiddels ook al binnen. In totaal was het 2400 euro dat afgetikt mocht worden.”

Er viel volgens hem niet te praten met de overheid. „Absoluut niet. Gelukkig worden er nu wel wat betalingsregelingen afgesloten met mensen die in de problemen zitten, maar toentertijd was dat niet zo. Er valt weinig te regelen.”

Inmiddels zit hij midden in het proces om de schade te verhalen. „Ik heb de boetes inmiddels wel teruggekregen.”

