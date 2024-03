Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Man vliegt met drone over Noord-Korea en deelt spookachtige beelden

Een man beweert beelden te hebben gemaakt vanuit Noord-Korea nadat hij met een drone het land is binnengevlogen. En dat is opmerkelijk, want de grenzen van het communistische land worden al jaren zwaarbewaakt. Bijna niemand mag het land in of uit.

De beelden die de dronepiloot deelt zijn op z’n zachtst gezegd opmerkelijk. Er zijn bijna geen automobilisten of voetgangers op straat. Op sommige foto’s zie je de weinige mensen die er wel lopen naar boven wijzen, vermoedelijk naar de drone die boven hun hoofd vliegt. Zoiets hebben ze waarschijnlijk nog nooit gezien.

Foto’s op Reddit gedeeld: post al honderdduizenden keren bekeken

Soms, heel soms, komen verhalen naar buiten van mensen die uit Noord-Korea zijn ontsnapt en naar China vluchten. Twee jaar geleden gebeurde juist het omgekeerde: een persoon liep de zwaarbewaakte grens tussen Zuid- en Noord-Korea over, richting het noorden.

Nu is weer iemand gelukt om in Noord-Korea te belanden, maar dan niet in fysieke vorm, maar met zijn apparatuur. Deze dronepiloot uit China deelt op sociale mediaplatform Reddit de beelden die hij heeft geschoten. De post ging in een aantal dagen viraal en is door honderdduizenden mensen gezien.

Foto’s tonen opmerkelijk straatbeeld in Noord-Korea

Op de foto’s die deze Xiao Hao deelt (bekijk ze hier) zijn de portretten van de Noord-Koreaanse oprichter Kim Il-sung en Kim Jong-il (vader van huidige leider Kim Jong-un) aan de buitenkant van een gebouw te zien. Het is niet duidelijk wanneer en waar de foto’s exact gemaakt zijn.

Er is bijna niemand op straat, zo is op andere foto’s te zien. Ook zie je geen verkeerslichten, auto’s of elektriciteitsdraden. Reddit-gebruikers reageren vol verbazing op de beelden. „Het lijkt net een modelstad”, zeggen ze massaal. „Nauwelijks auto’s of mensen. Nergens afval. Het is zo bizar om ernaar te kijken.” Waarschijnlijk komt dat omdat de beelden al in 2020, tijdens de coronapandemie, zijn gemaakt. Waarom de beelden nu pas worden gedeeld, is niet bekend.

Man die Noord-Korea met drone binnenvloog reageert: ‘Ik leef nog’

Reddit-gebruikers maken zich ook zorgen om de maker van de beelden. Die zou wel eens in grote problemen komen, zeker omdat het erop lijkt dat hij uit China komt. Noord-Korea heeft weinig internationale banden, maar met China kan het land nog redelijk overweg. „Ze hebben nu waarschijnlijk veel info over je vanwege je actie. Pas op.”

XiaoHao2 heeft bevestigd dat het goed met hem gaat en zegt dat hij ‘nog leeft en vrij is’.

‘Dit kan een internationaal incident veroorzaken’

Anderen zijn vooral verbaasd over het ogenschijnlijke gemak waarmee de dronepiloot beelden kan maken van Noord-Korea. „De Amerikaanse inlichtingendiensten zeggen nu waarschijnlijk tegen elkaar: ‘Wacht even, we hebben honderden miljoenen uitgegeven aan spionagesatellieten en hadden gewoon een drone van 500 dollar kunnen kopen?'”, grapt iemand.

Anderen reageren serieuzer: „Dit lijkt een grapje, maar kan een internationaal incident veroorzaken. Wees voorzichtig.”

