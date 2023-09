Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo lang moet je dagelijks buiten zijn om genoeg vitamine D op te nemen

Veel mensen weten dat je naar buiten moet om voldoende vitamine D aan te maken. Maar hoe lang moet je precies buiten zijn? We zochten het voor je uit.

Zonlicht is de belangrijkste bron van vitamine D, maar wist je dat deze vitamine ook terug te vinden is in verschillende voedingsmiddelen? Denk aan vette vis, vlees en eieren. Buiten zijn is dus niet de enige bron van vitamine D, maar wel de snelste en meest efficiënte.

Waarom vitamine D essentieel is

Voor iedereen geldt een aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine D van 10 microgram. Deze vitamine heeft namelijk verschillende belangrijke functies in ons lichaam.

Het zorgt voor stevige botten en tanden, het is nodig om botontkalking te beperken, het is van belang voor een goede werking van het immuunsysteem en het speelt een belangrijke rol bij het in stand houden van een goede spierfunctie. Voldoende van deze vitamine binnenkrijgen is dus essentieel voor een goede gezondheid.

Hoe lang moet je buiten zijn?

Het grootste gedeelte van onze behoefte aan vitamine D nemen we dus op door buiten te zijn en in de zon te lopen. Als jij in de zomer met korte broek en een tanktop door door een klein dorpje op een idyllisch Grieks eiland struint, maakt jouw lichaam gebruik van die zonnestralen die op jouw huid schijnen. Het lichaam is namelijk in staat om een voorraad vitamine D aan te maken. En dat is handig, want onze koude Nederlandse winters staan niet per se bekend om de hoeveelheid zonnestralen.

Je redt het alleen niet om een jaarvoorraad aan te leggen met die twee weken vakantie per jaar. Ook op dagelijkse basis zal je er aan moeten geloven: naar buiten. Het Voedingscentrum adviseert om in de lente, zomer en herfst minimaal 15 minuten tussen 11.00 en 15.00 uur buiten te zijn. Zorg er dan voor dat jouw hoofd en handen onbedekt in de zon zijn. Haal vooral je handen uit je zakken dus.

In de winter is de zonkracht in Nederland niet sterk genoeg om vitamine D op te nemen. Dan gebruik je dus de voorraad die jouw lichaam slim heeft opgeslagen. Overigens betekent dat niet dat je de hele winter onder een kleedje op de bank zou moeten spenderen. Dagelijks een wandeling maken is gezond voor zowel je mentale gesteldheid als je lijf. Maar dat is weer een ander verhaal.

Vorige Volgende

Reacties