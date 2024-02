Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Steeds meer mensen kloppen aan bij Slachtofferhulp, hier komt dat door

Steeds meer mensen kloppen aan bij Slachtofferhulp. Dat blijkt uit cijfers die de organisatie vandaag deelt. Volgens de organisatie is de behoefte aan hulp nu groter dan in eerdere jaren, onder andere door personeelstekorten bij de politie.

Slachtofferhulp heeft vorig jaar bijna 19 procent meer slachtoffers geholpen dan het jaar ervoor. In 2023 hielp de organisatie ruim 248.000 mensen, terwijl dat er in 2022 nog 206.000 waren. Dat komt deels doordat de politie en het OM meer mensen doorverwijzen, maar ook omdat het aantal geregistreerde misdrijven is toegenomen.

„We zien de noodzaak van ondersteuning groter worden”, zegt bestuursvoorzitter Rosa Jansen. „Gelukkig weten mensen die te maken krijgen met strafbare feiten ons dan ook vaker te vinden. We hebben zowel meer praktische, emotionele als juridische hulp geboden.” Vooral het aantal aanvragen van beschermingsmaatregelen voor slachtoffers is flink toegenomen, namelijk met 40 procent.

Personeelstekorten bij politie en OM

Nog een oorzaak van het toegenomen aantal mensen dat aanklopt bij Slachtofferhulp is dat politie en justitie meer zaken laat gaan. Uit cijfers die de Volkskrant opvroeg, blijkt dat Slachtofferhulp in 2023 maar liefst drie keer zo vaak mensen bijstond die zich er niet bij neerlegden dat de politie of justitie de zaak seponeerde.

Dit zou onder meer vaker voorkomen door personeelstekorten bij de politie, het OM en de rechterlijke macht. Zware criminaliteit en zedenzaken hebben prioriteit en daardoor is er minder aandacht voor andere zaken.

Slachtofferhulp maakt zich zorgen

Jansen noemt deze ontwikkeling ‘zorgelijk’. „Onze medewerkers kijken elk jaar honderdduizenden slachtoffers in de ogen, ze zien dat ook kleinere strafbare feiten veel impact hebben.” Ook kan het ervoor zorgen dat slachtoffers het rechtssysteem minder gaan vertrouwen. „Ze willen ontzettend graag geholpen worden binnen ons rechtssysteem, en gehoord worden in de rechtszaal. Maar hun zaak wordt ondersneeuwd. Zo worden ze twee keer slachtoffer: eerst van een delict, dan van het rechtssysteem.”

