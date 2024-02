Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dennis Schouten over reacties op euthanasiewens: ‘Ik hoef geen hulp, het is goed zo’

Dennis Schouten (28) is overladen met reacties van mensen die hem willen helpen nadat hij zich vorige week uitsprak over zijn euthanasiewens, maar daar zit hij niet op te wachten. Dat zegt hij in de nieuwe aflevering van zijn YouTube-serie RoddelPraat.

„Ik heb zo verschrikkelijk veel mails gekregen”, vertelt hij tijdens de aflevering. „Ik moet me bekeren tot de islam, ik moet aan de ayahuasca, ik moet gaan microdoseren met LSD. Ik hoef die hulp niet. Het is goed zo voor mij.”

Dat zijn euthanasiewens vorige week veel in het nieuws kwam, vindt hij naar eigen zeggen niet moeilijk. „De vorige uitzending en hoe dat allemaal werd opgepakt, was niet heel moeilijk voor mij”, stelt Schouten. „Ik weet al jaren wat ik wil en hoe ik erin sta. Dat is oprecht geen grap. Ik heb er ondertussen al een tijdje vrede mee en vind het goed. En mensen die mij goed kennen wisten al langer dat het zo is, dus die schrokken er ook niet zo heel erg van.”

Telefoontjes met vragen en advies

Wel zegt de presentator dat het voor de mensen om hem heen vervelend is dat zij nu steeds worden gebeld. „Ze vonden dat heel moeilijk. Mensen bellen de hele tijd met de vraag ‘hoe zit dit?’ en ‘we moeten hem helpen’.”

Vorige week deelde Schouten zijn euthanasiewens toen hij vertelde over het boek dat hij in april uitbrengt. In Dennis Schouten: Beschadigd, op weg naar de dood spreekt hij openhartig over zijn wens om te stoppen met leven.

„Gevoelens van leegte, eenzaamheid en onrust hebben de overhand”, schreef hij op Instagram. „De laatste jaren zijn deze negatieve gevoelens – die heel veel energie kosten – verergerd. Ik heb van alles geprobeerd om deze gevoelens op te lossen: medicatie, psychologen en een verhuizing terug naar Enschede. Het heeft allemaal niet geholpen. Ik heb me er ondertussen bij neergelegd. Maar ik wil deze rit niet meer uitzitten.”

Boek van Dennis Schouten geen publiciteitsstunt

Sommige mensen verwijten hem dat zijn verhaal en het boek een publiciteitsstunt zou zijn om geld te verdienen. Dat ontkent Schouten. „Dat boek kost 25 euro. Als alle kosten eraf zijn, dan hou ik er één euro, één euro en vijftig cent aan over. Bovendien vind ik dit boek helemaal niet geschikt als een soort van cash cow. Mijn verhaal komt beter uit in een boek dan dat ik het hier vertel. Ik hóéf dat geld niet. Ik kan het straks toch niet meenemen”, grapt hij.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).

