Derde storm van het jaar is een feit: Jocelyn raast door het land

Er is nog geen maand in 2024 verstreken, maar de teller staat dit jaar al op drie stormen. Afgelopen nacht raasde storm Jocelyn door Nederland. Eerder deze week trok storm Isha over ons land en op 2 januari hadden we te maken met storm Henk.

Met storm Pia op 21 december is dit al de vierde storm van het winterseizoen, zegt Weeronline.

Code geel door storm en zware windstoten

Meteorologen spreken van een officiële storm als de gemiddelde windsnelheid op minstens één KNMI-station over een heel uur uitkomt op windkracht 9. Dat was vannacht in Vlissingen en IJmuiden het geval.

Er is niet alleen sprake van storm, er komen ook zware windstoten voor. Het KNMI heeft voor alle provincies behalve Noord-Brabant en Limburg hiervoor een code geel afgegeven. „De windstoten hangen samen met lagedrukgebied Jocelyn”, zegt het weerinstituut.

De hardste windstoot werd gemeten in Vlissingen met 99 kilometer per uur Bij Schiphol werd een windstoot van 97 km per uur gemeten. Vandaag komen vooral in het noorden en westen zware windstoten voor van 75 tot 85 kilometer per uur. In het Waddengebied trekt de wind aan met windstoten uit het zuidwesten van 95 kilometer per uur.

De windstoten kunnen flink hinder opleveren voor verkeer en buitenactiviteiten. „Ga je op pad? Wees alert en pas op voor voorwerpen die de weg op kunnen waaien. Bij harde wind zijn bepaalde voertuigen extra kwetsbaar, zoals lege aanhangers”, zegt Rijkswaterstaat op X.

Na de onstuimige ochtend neemt de wind ‘s middags in kracht af. De wind draait naar het westen, waardoor het in de zuidelijke helft van Nederland minder hard gaat waaien. In het noorden neemt de wind pas in de loop van de middag af.

Warmterecord

Opvallend genoeg is er volgens Weeronline gisteren ook een warmterecord geweest voor deze datum, 23 januari. De temperatuur steeg aan het begin van de nacht in De Bilt naar 13,4 graden en daarmee was het oude datumwarmterecord van 12,0 graden voor 23 januari gebroken. Dit werd gemeten in 1971.

Het warmst was het in Noord-Brabant met 13,7 graden op het meetpunt Gilze-Rijen. Het record over alle stations is niet gebroken. Dat staat op 15,5 graden en werd gemeten in Maastricht in 1937.

Door klimaatverandering wordt koud winterweer steeds zeldzamer in ons land. Daardoor worden tegenwoordig in de wintermaanden bijna geen kouderecords meer gebroken. Na 1997 is het in De Bilt nooit meer tot een kouderecord gekomen in de maand januari.

Warmterecords komen tegenwoordig juist veel vaker voor. Deze eeuw telt tot dusver negen keer meer warmterecords dan kouderecords. Op maar liefst 171 dagen (47 procent van ons kalenderjaar) staat een warmterecord voor de maximumtemperatuur in De Bilt genoteerd dat dateert uit deze eeuw.

