Oud-premier Van Agt verlaat CDA: ‘Steunt Palestijnen niet genoeg’

Het CDA ziet steeds meer bekende koppen de partij verlaten. Eerst verliet Pieter Omtzigt de partij, daarna Sywert van Lienden, en nu stopt ook oud-premier Dries van Agt met het CDA. Van Agt doet dat, naar eigen zeggen, omdat het CDA Palestina en de Palestijnen niet voldoende steunt.

In een verklaring schrijft Van Agt dat hij de „onbarmhartigheid van het CDA jegens het Palestijnse volk” niet langer kan verdragen. Hij vindt het onbegrijpelijk dat „het CDA het hoofd blijft afwenden van het immense leed” dat de Palestijnen wordt aangedaan.

Wopke Hoekstra, leider van het CDA, heeft inmiddels gereageerd op het vertrek van de oud-premier. Hij vindt het „erg jammer”. Wel zegt hij dat hij zijn vriendschap en het contact met Van Agt zeer waardeert.



Ik vind het erg jammer dat Dries van Agt zijn lidmaatschap heeft opgezegd. Mijn vriendschap en contact met hem waardeer ik zeer en dat zal niet veranderen. We blijven ons als partij inzetten voor duurzame vrede in het Midden-Oosten door te werken aan een tweestatenoplossing. — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) June 21, 2021

Van Agt: ‘CDA steunt Palestina niet genoeg’

De Palestijnse zaak baart Van Agt al jaren zorgen. Maar wat nu de doorslag gaf, zijn belangrijke moties waarover de Tweede Kamer eind mei stemde. Het CDA stemde namelijk tegen de moties die opriepen de Palestijnen te ondersteunen. In elf van die moties was de stem van het CDA bepalend. „Het stemgedrag van de CDA-fractie is mij rauw op het dak gevallen”, schrijft hij. „Het gedrag van de CDA-fractie heeft mij diep teleurgesteld en gegriefd. Ik zeg u vaarwel in treurnis.”

Eén motie ging over erkenning van de Palestijnse staat, een ander ging over het koloniseren en annexeren van Palestijns grondgebied door Israël in strijd met het internationale recht. Ook was er een motie over het veroordelen van het dodelijke geweld van Israël tegen de bevolking van Gaza en beëindiging van de Israëlische blokkade van Gaza, schrijft Van Agt in zijn verklaring op The Rights Forum. Deze organisatie is in 2009 opgericht op initiatief van Van Agt en „zet zich in voor een rechtvaardig en duurzaam Nederlands en Europees beleid ten aanzien van de kwestie-Palestina/Israël”.



Na meer dan vijftig jaar lidmaatschap van het CDA en zijn voorloper KVP is mijn afscheid van de partij onvermijdelijk geworden. De onbarmhartigheid van het CDA jegens het Palestijnse volk kan ik niet langer verdragen. https://t.co/o1ctaN3KTn — The Rights Forum (@TheRightsForum) June 21, 2021

‘Hoop verloren’

Volgens Van Agt probeert hij zijn partij al jarenlang op andere gedachten te brengen „en zijn hart te openen”. Maar dat is mislukt. „Ik heb de hoop verloren dat het CDA de kant van het recht, de rechtvaardigheid en de solidariteit met mensen in verdrukking zal kiezen. Ik voel me dan ook vervreemd van mijn partij en voel me er niet meer thuis, en kan nu niet anders meer doen dan mijn lidmaatschap opzeggen.”

De 90-jarige Van Agt is al langer kritisch over de manier waarop het CDA naar de Palestijnse kwestie kijkt. In 2017 stemde hij al niet meer op de partij, maar op GroenLinks.