Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Carla klaar met bakken in Heel Holland Bakt: ‘Komt mijn oren uit’

Cheesecake, bagels en een cartooncake: het is voor de bakkers van Heel Holland Bakt tijd voor het Amerikaanse thema. Waarschijnlijk werd er al zo’n 700 jaar voor onze jaartelling een ‘kaastaart’ gegeten tijdens de Olympische Spelen. Kunnen de bakkers zelf ook zo’n legendarische taart op tafel toveren?

Een cheesecake is namelijk niet de makkelijkste taart om te maken. Hij moet luchtig zijn, maar ook smeuïg. „De taart moet eigenlijk wegsmelten in je mond”, legt Heel Holland Bakt-jurylid Robèrt van Beckhoven uit.

Heel Holland Bakt

Het leuke aan een cheesecake is dat de bakkers allerlei soorten smaken kunnen kiezen. Van balsamico tot peer uit eigen tuin. Bakker Rudo, die heel blij is met het Amerikaanse thema, maakt het wel heel bont: hij neemt het risico om een Japanse cheesecake te bakken met een Griekse vulling.

Wie wat minder blij is, is bakker Carla. „Ik ben één keer in Amerika geweest met mijn man toen ik zwanger was van mijn oudste zoon”, vertelt ze tussen het bakken door. Ze voelde zich destijds in Amerika niet erg op haar gemak door haar zwangere buik. „Mijn man zei dat ik tussen die Amerikanen niet op zou vallen, maar niet in Miami hoor. Daar liepen allemaal van die bonenstaken.”

Cheesecakes en bagels

Het bakken van een cheesecake gaat Carla ook niet geweldig af, evenals de technische opdracht om een bagel op tafel te toveren. Ook bakker Tim heeft moeite met het maken van een perfecte bagel. Hij is namelijk niet zo van het brood bakken, geeft hij eerlijk toe. „Ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen.”

Maar bij de beoordeling blijken de zenuwen nergens voor nodig: Tim wint namelijk – tot zijn eigen verbazing – de technische opdracht. „Ze zijn mooi bol en goed van kleur”, besluit de jury van Heel Holland Bakt.

Carla klaar met bakken

Hoewel de twee eerste opdrachten Carla niet heel goed afgingen, krijgt ze nog een laatste kans om zich te herpakken tijdens de laatste bakopdracht. De bakkers moeten een cartoontaart maken, waarbij het lijkt alsof de taart getekend is. Carla besluit te gaan voor een worteltaart met konijnenoren daar bovenop. „Ik heb me voorgenomen om niet te stressen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan”, verzucht ze tijdens het bakken door.

De taart komt er dan ook niet uit te zien zoals ze had gewild. „Wat een afgang. Kijk eens naar de andere taarten. Mijn taart hoort op de rommelmarkt thuis.” Het is voor Carla dan ook geen verrassing dat zij de bakker is die deze week de Heel Holland Bakt-keuken moet verlaten.

Als presentator André van Duin begint met de woorden „deze keer is het geworden…”, valt Carla hem al in de rede. „Ja, ik! Dat wist ik allang”, roept ze. „Mag ik een knuffel komen halen?”, lacht ze. Voor Carla is het wel even over en uit met al het gebak. „Ik ga iedereen ontzettend missen, maar ik ga voorlopig even niet meer bakken. Dat komt nu mijn oren uit. Het is voor de concentratie in de tent ook wel goed dat ik er niet meer met mijn klep doorheen klep.”

De Heel Holland Bakt-kijkers gaan Carla, en haar baksel, ook missen. „Neeeee Carla! Vind haar zo leuk”, klinkt het op X. „Oh jammer Carla eruit, maar ja het is niet anders. Ik ga haar missen, heerlijk wijffie is ze”, voegt een andere kijker toe.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Oh jammer Carla eruit, maar ja het is niet anders. Ik ga haar missen, heerlijk wijffie is ze. ❤️ #HHB — Miriam 💖 (@mboschnl) February 18, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kijk de Heel Holland Bakt-aflevering van gisteren terug via NPO Start.

Reacties