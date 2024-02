Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Beruchte oplichter slaat weer toe in Stegeman op de Bres: ‘Tonnen betaald voor luxe auto’s’

In de nieuwste aflevering van Stegeman op de Bres is een oude bekende te zien. Oplichter Bart F., al twee keer eerder in het programma ontmaskerd, blijkt weer genadeloos toe te hebben geslagen.

Onlangs was in het programma het schrijnende verhaal van de familie Kanbier te zien, die tonnen verloren aan een aannemer en geen huis hebben om in te wonen.

Beruchte oplichter in Stegeman op de Bres

Bart F. heeft van alles op zijn kerfstok. De man is een notoire oplichter, die zijn slachtoffers voor tonnen dupeert om zijn luxeleventje te bekostigen. Zijn modus operandi is het innen van aanbetalingen voor producten als auto’s, horloges en iPhones en die vervolgens niet leveren.

Nu blijkt dat Bart over de grens door is gegaan met zijn oplichting. Ditmaal werd een Duitser het slachtoffer. Autohandelaar Dennis betaalde 180.000 euro voor twee luxe sportauto’s. „De auto zou allang geleverd moeten zijn. Ik heb bewijzen ontvangen, brieven van de voertuigen en origineel foto’s. Maar het geld is weg en ik heb geen auto.”

Het valt Stegeman op dat Dennis ondanks alles lacht. „Het is eigenlijk niet om te lachen, maar ik moet er goed mee omgaan. Het is eigenlijk om te huilen. Het is een gigantisch probleem. Ik heb een bedrijf, ik heb beide voertuigen voor een klant gekocht. En hij wacht natuurlijk nog op die auto’s, net als ik.” Dennis heeft de politie en zijn advocaat al ingeschakeld. „Maar het duurt maar.”

Na een tijdje kwam Dennis er door Bart te googelen achter dat hij met een oplichter te maken heeft. Ondertussen doet hij nog steeds beloftes. „Het laatste contact is dat hij mij morgen een Ferrari wilde geven. Maar dat heeft mij al 15 tot 20 keer beloofd. Hij licht andere mensen op om zijn eigen leven te financieren.”

Confrontatie met oplichter

Stegeman en Dennis besluiten Bart te confronteren op een parkeerplaats. Hij belooft dat het wordt opgelost, maar houdt verder de kaken stijf op elkaar en belt de politie. Ook Stegeman belt de politie, die naar de parkeerplaats komt. Hierop gaat de politie buiten het oog van de camera in gesprek met Bart. Ze nemen de oplichter mee naar het politiebureau in Emmen, waar ze zijn auto in beslag nemen. Helaas heeft Dennis nog steeds geen geld of auto. Er blijken meer mensen aangifte te hebben gedaan, dus is het wachten op de officier van justitie.

Stegeman komt erachter dat de schoonvader van Bart de officiële eigenaar is van het bedrijf dat Dennis heeft opgelicht. Ze krijgen hem aan de telefoon, maar hij geeft aan van niets te weten en nog niet in gesprek te willen tot hij met Bart heeft gepraat. Zou hij onderdeel zijn van het complot, of echt niets weten? Dat laatste lijkt het geval. Als Stegeman weer met Bart spreekt, heeft hij 100.000 euro teruggekregen. Ook gaat de in beslag genomen Porsche naar Dennis en krijgt hij niet veel later ook de laatste duizenden euro’s terug. Eind goed, al goed dus.

Je kunt Stegeman op de Bres terugkijken via KIJK.

Reacties