Tranen in No Way Back: ‘Hebben ze ons toch aan het janken gekregen’

Het is tijd voor de halve finale in No Way Back. De deelnemers zijn al een poos aan het overleven in de Noorse wildernis en kunnen wel een hart onder de riem gebruiken. Hoewel eten hetgeen is waar iedereen inmiddels naar smacht, krijgen ze een andere mooie verrassing.

„Ik moet nu al huilen”, bekent een emotionele Justin, als hij een doos met persoonlijke brieven van thuis ontdekt.

Samen met Karen ontdekt Justin een doos in kamp 1, gevuld met brieven van thuis. Justin, die al geëmotioneerd raakt bij enkel het zien van de brief, begint een stukje van de brief voor te lezen. „We zijn superblij voor je dat je al zo ver bent gekomen in dit mooie avontuur. Je bent bij ons in ons hart en hoofd.”

Ook Karen houdt het niet droog. „We zijn wel een emotioneel gezinnetje met z’n allen”, lacht Justin door zijn tranen heen. De mannen slaan vervolgens de armen om elkaar heen en geven elkaar een goede knuffel. Daarna is het tijd voor Karel om de brief van thuis te lezen. „Ik ben zo ontzettend trots op jou. We sparen de kusjes en knuffels op totdat we ze aan je kunnen geven”, leest Karen voor.

De mannen moeten door hun tranen heen lachen: „Hebben ze ons toch aan het janken gekregen. Klootzakken.”

Niet alleen de No Way Back-deelnemers van kamp 1 ontvangen een doos gevuld met brieven van thuis. Ook in kamp 2 staat een doos voor de deelnemers. Als Désirée haar brief opent, breekt ze meteen. Bas probeert haar nog te troosten, maar de tranen vloeien inmiddels over haar wangen. „Wat ben ik trots op jou. Je bent zo mooi van binnen en van buiten”, leest Désirée op, waarna ze een kus op de brief geeft. „Het is wel een heel mooi cadeautje. Ik hou de brief bij me.”

Bas probeert haar op te vrolijken door een grapje te maken en te vragen of ze „al uitgehuild is”. „Ga het eens zelf een keer voelen, in plaats van het steeds weg te praten”, bijt Désirée vervolgens scherp terug. Vervolgens moedigt ze Bas aan om zelf ook zijn brief van thuis te openen.

„We zijn meer dan trots op je. Wat hou je het supergoed vol. Je bent een topper”, leest Bas vervolgens op. Ook hij kan niet ontkennen dat hij na al dagen afgesloten van de buitenwereld te zijn, geraakt is door een brief zoals deze. „Wat mooi. Dit zijn de mensen waar je zo van houdt. We hebben elkaar nog nooit zo lang niet gezien.”

