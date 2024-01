Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Bizarre weersomslag’: van verraderlijke gladheid door ijzel naar storm Isha en mogelijk een warmterecord

Waar het vanochtend nog verraderlijk glad was door ijzel, waait de wind nu steeds harder. Nederland krijgt vandaag te maken met een drastische weersomslag. Storm Isha zorgt volgens de voorspellingen voor een onrustige avond en nacht.

Wie vanochtend vroeg de weg op ging, moest rekening houden met verraderlijke gladheid, zo waarschuwde Rijkswaterstaat. Maar daar komt vandaag snel verandering in. De temperatuur loopt steeds verder op, waardoor de sneeuw, die her en der nog ligt, snel zal smelten.

Van vriespunt naar storm Isha

Ook trekt de wind in de loop van de dag flink aan. Nederland krijgt dan ook te maken met een ‘bizarre’ weersomslag, zo meldt Weeronline. We gaan de komende uren namelijk van temperaturen onder nul, naar storm Isha en mogelijk óók nog een warmterecord.

Dat begint met het aanwakkeren van de zuidwestenwind. Vanmiddag waait het aan zee krachtig tot hard, met windstoten van zo’n 75 kilometer per uur. Ook de temperatuur loopt dan flink op, naar zo, 5 tot 8 graden.

Zware windstoten verwacht

In de avond en de loop van de nacht trekt storm Isha over het land. Het hoogtepunt van de storm wordt morgenochtend, vlak voor de maandagochtendspits, verwacht. In het Waddengebied worden er windstoten van 90 tot 110 kilometer per uur verwacht en ook rond het IJsselmeer kan het flink gaan waaien.

Landinwaarts worden windstoten van zo’n 80 kilometer per uur verwacht. „Door deze windstoten kan stormschade ontstaan. Denk hierbij aan het afbreken van takken en in de kustregio’s kunnen enkele bomen die zwak geworteld zijn omwaaien. Ook kan er stormschade aan gebouwen ontstaan”, waarschuwt Weeronline.

Temperatuur loopt op tot in de dubbele cijfers

Ook morgen is het nog onstuimig, al neemt de windkracht af. Toch vindt er ook morgen veel verandering plaats want rond de middag loopt het kwik op tot in de dubbelde cijfers, namelijk tot zo’n 12 graden. Mogelijk sneuvelt daarmee het warmte record voor 22 januari. Die staat op 12,2 graden.

Dinsdag wordt er weer rustiger weer voorspelt, met temperaturen rond de 5 graden. Woensdag wordt het echter opnieuw stormachtig. Er dan kans op zware windstoten.

