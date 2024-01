Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Duitse vrouw onlangs geflitst met 11 kilometer per uur

Na correctie reed ze slechts 11 kilometer per uur, maar toch heeft een Duitse vrouw onlangs een bekeuring gekregen omdat ze de maximumsnelheid op een woonerf overtrad. De vrouw moest een boete van 30 euro betalen.

De vrouw uit de Duitse plaats Ladenburg reed iets sneller dan 11 kilometer per uur. Dat was namelijk de snelheid die overbleef na een correctie van 3 kilometer per uur. Maar die correctie mocht niet baten, want de vrouw kreeg alsnog een boete omdat ze 1 kilometer per uur te hard had gereden op een woonerf.

Hoe hard is ‘stapvoets’?

Maar hoe hard mag je dan eigenlijk rijden op zo’n woonerf? Net als in Nederland is dat ook in Duitsland vaak niet duidelijk aangegeven op de borden. De Duitse wet geeft aan dat op een woonerf ‘stapvoets’ gereden moet worden, maar de precieze snelheid staat niet op de borden vermeld.

Uit Duitse jurisprudentie blijkt dat met ‘stapvoets rijden’ een snelheid van 10 kilometer per uur wordt bedoeld. De vrouw uit Ladenburg reed dus 1 kilometer per uur te hard en kreeg dan ook terecht een boete.

Ook in Nederland onduidelijkheid over maximum snelheid op woonerf

Ook in Nederland staat op borden die een woonerf aanduiden vaak geen maximumsnelheid, terwijl die er wél is. Volgens de Nederlandse wet wordt met stapvoets rijden namelijk een maximumsnelheid van 15 kilometer per uur bedoeld. Dat werd in 1998 door de Hoge Raad vastgesteld.

Toch weten veel automobilisten dit niet en gemeenten klagen al jaren over de onduidelijke borden. In 2012 beloofde de overheid daarom met een nieuw bord te komen, waarop wel expliciet de maximumsnelheid zou worden aangegeven, maar dat verkeersbord kwam er echter nooit. Daarom is de snelheid vaak aangegeven met stickers die door buurtbewoners opgeplakt worden.

Reacties