Colombia onderschept grote partij coke met bestemming Vlissingen

In de Colombiaanse havenstad Santa Marta heeft de politie zaterdag een grote partij cocaïne onderschept die bestemd was voor Nederland. Colombiaanse media melden dat de ruim 2000 kilo aan coke verstopt zat tussen de bananen.

De autoriteiten onderzoeken hoe de coke in de lading terecht is gekomen. De bestemming was de haven van Vlissingen. Ook wordt onderzocht of er een verband is met een grote drugsvangst halverwege december in de haven van Barranquilla. Die coke zou naar Antwerpen worden verscheept.

