FIFA-baas Infantino en vedette Mbappé steunen Maignan na racisme

AC Milan-doelman Mike Maignan heeft veel bijval gekregen voor zijn actie om zaterdagavond in Udine van het veld te lopen na racistische beledigingen aan zijn adres. Onder anderen FIFA-voorzitter Gianni Infantino en de Franse vedette Kylian Mbappé hebben van zich laten horen.

Infantino riep in een verklaring op tot wereldwijde stadionverboden voor fans en reglementaire nederlagen voor teams waarvan de supporters zich schuldig maken aan racisme.

Niet alleen de Franse international Maignan was slachtoffer van racisme, maar ook Coventry-speler Kasey Palmer werd op bezoek bij Sheffield Wednesday beledigd. De wedstrijd op het tweede Engelse niveau werd enkele minuten stilgelegd terwijl de officials met beide managers spraken.

Onaanvaardbaar

„De gebeurtenissen die zaterdag plaatsvonden in Udine en Sheffield zijn totaal weerzinwekkend en volkomen onaanvaardbaar”, aldus Infantino. „Er is geen plaats voor racisme of enige vorm van discriminatie – zowel in het voetbal als in de maatschappij. De spelers die getroffen zijn door de gebeurtenissen van zaterdag hebben mijn onverdeelde steun.”

Ook de Franse voetbalbond en sterspeler Mbappé veroordeelden het gedrag van een deel van de fans van Udinese. „Je hebt al onze steun, Mike Maignan. De FFF (Franse voetbalbond) veroordeelt alle racistische daden.” Mbappé voegde op X daaraan toe: „Je bent niet alleen, Mike Maignan, we staan allemaal achter je. Nog steeds dezelfde problemen en nog steeds geen oplossing. NEE tegen racisme.”

Maignan was na ruim een half uur van het veld gestapt. Zijn teamgenoten, onder wie Nederlander Tijjani Reijnders, volgden zijn voorbeeld. Na een korte onderbreking keerde de ploeg terug. AC Milan won het duel met Udinese met 3-2.

ANP

