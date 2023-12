Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Paracetamol blijkt niet al te onschuldig: ‘Meest voorkomende vergiftiging in Nederland’

Bij pijntje, griep of koorts schromen we niet om de paracetamol te nemen. Maar zo onschuldig is deze pijnstiller niet. Paracetamol-overdosering is zelfs gevaarlijk en in Nederland de meest voorkomende vergiftiging.

Nu er een griepepidemie in Nederland is, kan het ook zo zijn dat je wellicht naar een pijnstiller grijpt. Over een paracetamol denken we vrij gemakkelijk, maar toxicoloog Corine Bethlehem vertelt tegen Hart van Nederland over de gevaren van het witte pilletje.

Paracetamol-overdosering Nederland

„Op de spoedeisende hulp van het Erasmus MC komt er elke paar dagen wel iemand met een mogelijke paracetamol-overdosis.” Volgens haar is een paracetamolvergiftiging de meest voorkomende vergiftiging in Nederland.

„Als je meer dan 150 milligram per kilogram lichaamsgewicht inneemt, dan loop je het risico op schadelijke effecten”, aldus de toxicoloog. De aanbevolen dagdosering is maximaal zes tabletten per dag.

Giftige stof

Hoewel we paracetamol slikken tegen pijn, blijft het een stof die ons lichaam zo snel mogelijk weer uit ons lichaam wil werken. Bethlehem: „Het lichaam zet een deel van de paracetamol om in een giftige stof, maar in je eigen lijf zit ook een voorraad antigif.”

Bij toxische stoffen moet de lever aan het werk. „Je lever zet met de antistof de giftige stof weer om in iets onschuldig”, vertelt intensivist-toxicoloog Dylan de Lange. Maar overschrijd je de maximale hoeveelheid, dan kan het wel schadelijk zijn.

Gevaren vergiftiging

Jouw lijf heeft namelijk niet een oneindige hoeveelheid antigif. Bij te veel paracetamol kunnen levercellen langzaam kapot gaan en zorgen voor leverfunctiestoornissen. Ook de nieren en andere organen kunnen daar onder lijden. „Als je lever- of nierfalen hebt, is er een heel groot probleem in je lijf. Je kan geen stoffen meer afbreken, bloed niet meer stollen of je lichaam zuiveren”, vertelt Bethlehem. „Je gaat jezelf vergiftigen en dat kan leiden tot overlijden.”

Mensen die veel alcohol drinken of ondervoed zijn, lopen extra risico bij paracetamol-overdosering. Hun voorraad antigif is lager. Antistoffen halen we namelijk vooral uit voeding.

Aanbevolen dosis paracetamol

Mocht je een te hoge dosering aan paracetamol hebben geslikt? Dan moet je snel naar de dokter of het ziekenhuis om extra antistoffen te krijgen. Als je te laat bent, kan er ernstige schade zijn aangericht.

Toch legt Bethlehem uit dat paracetemol goed werkt tegen pijnbestrijding en ongevaarlijk is als je je aan de dosis houdt. „De paracetamol is heel effectief en ook minder schadelijk dan bijvoorbeeld ibuprofen.”

Reacties