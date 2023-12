Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hij is pas 16 jaar, maar Lars wil nieuwe burgemeester van Terschelling worden: ‘Ik kan het altijd proberen’

Hij is pas 16 jaar, maar Lars Westra uit Nijmegen heeft gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Terschelling. Eerder deze maand kondigde de zittende burgemeester Caroline van de Pol plotseling haar vertrek naar een andere gemeente aan en kwam de functie van burgemeester vrij. Toen Lars hoorde van de bestuurlijke crisis op het eiland besloot hij direct te solliciteren.

„Ik houd heel erg van Terschelling en kom er ook vaak”, vertelt de 16-jarige aan Omroep Gelderland. „Daarnaast ben ik geïnteresseerd in politiek dus ik dacht: ik kan het altijd proberen.” Als Lars aangenomen wordt, zou hij de jongste burgemeester ooit worden.

Eerder deze maand zegde de gemeenteraad van Terschelling het vertrouwen op in de zittende burgemeester Caroline van de Pol. Zij kondigde tijdens een gemeenteraadsvergadering plotseling haar vertrek naar een andere gemeente aan, zonder dat de raad daarvan op de hoogte was.

Vertrouwenscrisis op Terschelling

Het was het gevolg van een vertrouwenscrisis die al langer speelt binnen de lokale politiek van het eiland, maar dat is niet iets waar Lars voor terugdeinst. „Ik zou als eerste gaan werken aan vertrouwen, dat is er nu te weinig”, zegt hij tegen de lokale omroep.

Hoe hij dat gaat doen? Meer teambuilding. „Volwassenen zouden er niet zo snel voor kiezen om bijvoorbeeld te gaan wadlopen met het college van burgmeester en wethouders. Dat is misschien een creatieve oplossing die kenmerkend is voor kinderen.”

Vanaf zijn negende politiek actief

Het is overigens niet voor het eerst dat de 16-jarige zich mengt in de politiek. Al sinds zijn negende is hij politiek actief. Zo sprak hij eerder het provinciebestuur al toe en uitte hij zijn zorgen over het klimaat. Ook interviewde hij al meerdere keren kopstokken uit de Haagse politiek en maakte hij een podcast over de verkiezingen. Verder zet hij zich in voor de verlaging van het stemrecht naar zestien jaar.

De kans dat Lars ook echt de nieuwe burgemeester van Terschelling gaat worden is klein. „Hopelijk heb ik hiermee wel laten zien wat de kracht van jonge mensen is en hoe waardevol een frisse wind door de gemeentepolitiek kan zijn. Wellicht kiezen ze dan niet voor mij, maar hopelijk wel voor een ander jong iemand.”

