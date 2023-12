Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dode en gewonde door vuurwerkongeluk in Neeritter (Limburg)

In Limburg is 36-jarige man uit de gemeente Leudal om het leven gekomen door een ongeluk met vuurwerk. Een tweede persoon is daardoor gewond geraakt, maakte de politie bekend. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. Het dodelijke slachtoffer overleed ter plaatse.

Het ongeval gebeurde toen twee mensen in Neeritter (gemeente Leudal) vuurwerk afstaken in een tuin bij een boerderij aan de Rutjensstraat. Daarbij ging het mis.

Bij het afsteken van vuurwerk ontplofte een stuk vuurwerk in de buurt van het slachtoffer, dat om het leven kwam. De inzet van hulpdiensten en een traumahelikopter bleek vergeefs. De politie doet in verband met de privacy geen verdere mededelingen over de slachtoffers.

De politie onderzoekt wat voor vuurwerk er gebruikt is, en hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Niemand is aangehouden.

ANP

