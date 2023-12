Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vaticaan keurt zegening goed voor stellen van zelfde geslacht

Katholieke priesters mogen van het Vaticaan vanaf nu stellen van hetzelfde geslacht zegenen, zolang het geen deel uitmaakt van een kerkritueel of een dienst, zoals een huwelijk. Paus Franciscus heeft de doorbraak persoonlijk goedgekeurd, verkondigt het Vaticaan.

Volgens een verklaring betekent de zegening dat „God iedereen verwelkomt”, maar de beslissing moet niet gezien worden als een legitimatie van „ongewone situaties”. Homostellen mogen van de katholieke kerk nog niet trouwen.

Priesters kunnen vanaf nu per geval bekijken of een stel gezegend moet worden. De kwestie zou de „nabijheid van de kerk tot de mensen” niet in de weg moeten staan.

ANP

Vorige Volgende

Reacties