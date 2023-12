Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Teleurgestelde kijkers Expeditie Robinson-finale willen volgend seizoen twee veranderingen zien

Het 25e Expeditie Robinson-seizoen is ten einde. Wekenlang keken kijkers er naar uit en gisteravond werd dan eindelijk bekend wie er zich dé Robinson van dit jaar mag noemen. Toch is lang niet iedereen te spreken over de finale. „Ik ben nog steeds verbouwereerd over hoe ze het toch altijd voor elkaar krijgen om de finale de allersaaiste aflevering van het hele seizoen te maken.”

Zoals wel vaker wordt tijdens de finale-uitzending van Expeditie Robinson geschakeld tussen een studio, waar zich de meeste kandidaten van dit seizoen hebben verzameld, en de finaleproef op het eiland, dit jaar in Maleisië. Ook gisteravond was dat het geval. Maar over die opzet is niet iedereen te spreken. En die finaleproef, nou ja, die had ook wel wat spannender gekund, vinden kijkers.

Opzet finale valt niet in de smaak: ‘Dit haalt nu wel de magie en meebeleving weg’

Het is alweer zeven maanden geleden dat 20 kandidaten aan hun avontuur begonnen. Al die tijd mochten de finalisten – Guido Spek, Ilse Paulis en Willem Voogd – niets zeggen over de winnaar van de finaleproef.

Wat moesten ze in die finaleproef doen? Een brug bouwen om water naar de andere kant van het bouwwerk te brengen. Met dat water konden ze sponzen natmaken die ze vervolgens tegen drie doelwitten moesten schieten.

Guido bleek de beste bruggenbouwer, zoals hij dat eigenlijk het hele seizoen wel was. Hij kon met iedereen goed overweg. Hij had een flinke voorsprong te pakken en kon lange tijd als enige op doelwitten schieten. De buit leek binnen voor de Expeditie Robinson-finalist, die Metro vorige week nog sprak. Maar Willem was ondertussen met een inhaalrace bezig.

Steeds als je als kijker lekker in de finaleproef zat, werd geschakeld naar een reclame en daarna kregen kijkers gesprekjes met de finalisten of oud-kandidaten voorgeschoteld. Dan was het weer een kwartier wachten totdat de proef werd hervat. Van kijkers hoeft een finale niet meer op die manier. „Kan dat niet gewoon ná de finale? Haalt nu wel een beetje de magie en meebeleving weg.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ja het is al 10x gezegd, maar echt, ik ben nog steeds verbouwereerd over hoe ze het toch altijd voor elkaar krijgen om 🌟De Finale🌟deallersaaiste aflevering van het hele seizoen te maken #expeditierobinson — Bob (@Bibilia1) December 17, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kan volgend jaar de ExpeditieTalk niet gewoon ná de finale. Zoals elke zondag. Skip Renze of wel ander praatprogramma dan. Kan prima toch? Haalt nu wel een beetje de magie en meebeleving weg ofzo. #ExpeditieRobinson — Leentje ✌🏻 (@Leentje2405) December 17, 2023

Dit is winnaar van Expeditie Robinson 2023

Uiteindelijk was Guido zó lang bezig met schieten, dat Willems inhaalrace aardig geslaagd was. Ze stonden naast elkaar bij de katapult en dat ging Willem aardig af: één doelwit raak, daarna volgde een tweede. Daardoor stonden de twee finalisten ineens precies gelijk.

Guido raakte zijn derde doelwit, maar die ging niet om. Toen bouwde de muziek op, zag je Willem mikken en schieten, en was het gebeurt: zijn derde doelwit ging om. Een bal viel in een korf en er ontstond vuur: Willem kroonde zich tot Robinson 2023.

De surviveller pur sang sprong een gat in de lucht, maar Guido baalde als een stekker. Hij had zijn enorme voorsprong compleet zien verdampen.

Kijkers Expeditie Robinson willen spannendere finaleproeven zien

Alhoewel het op het eind van de proef dus nog erg spannend werd én er sprake was van een onverwachte wending, hunkeren kijkers van het eerste uur toch naar ‘vroeger’. „Waar zijn de finaleproeven gebleven met zwemmen, roeien, graven, evenwicht, vuur maken”, laten ze hun teleurstelling merken over de tegenvallende proef van gisteravond.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit is toch geen finale proef? Waar zijn de finale proeven gebleven met zwemmen, roeien, graven, evenwicht, vuur maken, etc.? #expeditierobinson — Patrick Craenmehr (@pcraenmehr) December 17, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vroeger Vroeger moest je in de finale het halve tropische woud door rennen…8 kilometer zwemmen..7 vuren maken..5 levende slangen opeten en dan nog 3 tunnels graven in het strand en als je een foutje maakte moest je opnieuw beginnen.. Mooie tijden😉😂#ExpeditieRobinson pic.twitter.com/LZUUXkSQFC — Starbuck (@starbuck68) December 17, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik mis de finales waarbij ze een heel eiland moeten omploegen , al watertappelend een telefoonboek moeten onthouden , geblinddoekt een vuur moeten maken en daarna iets in de fik moeten steken. #expeditierobinson — Stephan Spelde (@StephanSpelde) December 17, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het is een prachtig bouwwerk maar daar is dan ook alles mee gezegd… Wat een saaie proef zeg!

Weetje nog dat ze moesten roeien, zwemmen en klimmen… #expeditierobinson pic.twitter.com/WC7qi6SxIK — Britt (@BrittBR97) December 17, 2023

Kijk de finale van Expeditie Robinson van gisteren hier terug.

Vorige Volgende

Reacties