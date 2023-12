Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vermeende opdrachtgever moord Peter R. de Vries: ben erin geluisd

De 28-jarige Krystian M., die onder meer verdacht wordt van het aansturen van de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries, liet maandag zijn frustraties de vrije loop in de beveiligde rechtbank op Schiphol in een andere strafzaak waarin hij verdachte is. Een anonieme getuige heeft een zeer belastende verklaring afgelegd over M., maar volgens hem wordt hij „erin geluisd”. „De getuige heeft alles zelf opgezet. Slimme zet van hem, schaakmat”, brieste hij. „Sorry, ik ben gefrustreerd”, zei hij tegen de rechter.

Deze getuige, aangeduid met het nummer 5089, zou een vriend van M. zijn geweest en van hem informatie over de moord op De Vries hebben gekregen. Volgens 5089’s verklaringen zou de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi de opdrachtgever zijn van de moord op de misdaadverslaggever. „Die man heeft een goed plan bedacht. Anderen erin gooien, zelf buiten beeld blijven”, aldus M.

De zaak over de moord op De Vries wordt vanaf begin volgend jaar inhoudelijk behandeld. M. staat in de zaak die deze week dient met twee medeverdachten terecht voor een liquidatiepoging van een man in Zeewolde ruim twee jaar geleden. Het Poolse slachtoffer werd daarbij beschoten en raakte ernstig gewond aan zijn been. M. ontkent iedere betrokkenheid en zegt dat hij het slachtoffer helemaal niet kende. „Er worden allemaal leugens verteld. Ik zou in een moordcommando zitten, dit en dat. Mijn naam wordt overal genoemd. Maar ik ben een kleine jongen, een kruimeldief.”

Strafeis dinsdag

De strafeis in de Zeewolde-zaak wordt dinsdag verwacht. Naast de liquidatiepoging in Zeewolde en betrokkenheid bij de moord op De Vries, wordt M. ook verdacht van betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum. In die strafzaak is recent een celstraf van twaalf jaar tegen hem geëist.

Algemeen wordt aangenomen dat de moorden op de Vries en Wiersum te maken hebben met het Marengo-proces, met Taghi als hoofdverdachte. Zij waren de vertrouwenspersoon en advocaat van kroongetuige Nabil B. Ook de broer van B. is vermoord, kort nadat justitie bekend had gemaakt te beschikken over een kroongetuige.

